帶酒店公關出場只買半場想硬上　色男摩鐵強吻胸部、摸下體GG了

▲桃園市吳姓男子前年2月間到酒店消費後帶女公關出場，佯稱酒醉想到摩鐵休息，女公關強調只做半場，吳卻趁機強吻胸部、摸下體。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子前年2月間與友人到酒店消費後，帶一名女公關出場，佯稱酒醉不能回家，要女子陪他到摩鐵休息，但女子已說明只做「半場」不做性交易，但吳進入房間後仗著酒意詢問「要不要做他女朋友」，隨後撲向女子掀開其上衣後強吻其胸部，還伸手摸下體，被害人極力反抗後吳趁機落跑。法官審理後不採信吳之說法，依強制猥褻罪判處1年6月有期徒刑。

檢警調查，吳姓男子於2020年2月17日與友人到桃園市某酒店消費，席間，友人先行離去，吳男問酒店女公關還要不要繼續喝，女子聲稱可以買時數繼續喝，吳男花了8000元買時數，女子則說明，出場服務內容不包括性交易，吳男則說自己酒醉了，不能回家，提議到摩鐵休息，女子同意，但進入房間後，吳男卻撲向女子，掀開其內衣親吻胸部等處，還徒手撫摸下體，女子高喊「不要」差點從床上掉下來，吳男才停止，事後吳男藉故外出卻趁機落跑，女子不甘受辱打電話報警提告，桃檢調查後將吳起訴。

桃園地院審理時，吳男否認對女子有強制猥褻犯行，辯稱案發時在店內消費與女子聊天感覺不錯，約出去唱歌並支付8000元出場費，在KTV包廂時，女子還跨坐其腿上接吻，感覺彼此有好感才一起去摩鐵休息。女子還曾問他「想不想當其性伴侶」、「身上有無10萬元」等語，後來擔心女子要敲竹槓，便找藉口要到車上拿東西，便開車離去。

女子指證稱，吳男買她半場4個小時，但只能陪到外面喝酒、唱歌，只有買全場才能性交易，但她從沒接過全場性交易，到摩鐵後吳男裝醉聲稱要她當其女友，隨後撲上床來掀起上衣，強吻其胸部等觸，還徒手摸其下體等處，她極力掙扎反抗差點摔下床，吳男才停手，還藉故落跑。

法院根據醫院採證，發現女子胸部上採集的DNA與吳男唾液相符，證明吳確實曾向她掀衣親吻胸部，這部分與女子證述大致相符，法官認為，吳男僅為滿足性慾，竟朝女子掀衣吻胸與摸下體，已嚴重危害對方性自主權，造成身心受創，犯後矢口否認且並未賠償，審結依強制猥褻罪判處1年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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