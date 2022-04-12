桃機二航廈擴建工程傳弊案　工程處長收賄600萬...判刑10年

▲桃園國際機場二航廈擴建工程弊案，前工程處長林文楨今天被桃園地院依貪汙、洩密罪判處應執行有期徒刑10年、褫奪公權5年，還可上訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈擴建工程弊案，前工程處長林文楨與吳姓工程師於2017年至2018年間擴建期間，多次將工程標價洩漏給廠商，收取逾千萬元好處，歷經2年多搜查偵訊，桃園地院今天依洩密、貪污等罪分別判處5月至7年6月不等刑期，合併執行10年有期徒刑、褫奪公權5年；另同案吳姓工程師依共同公務員經辦公用工程收取回扣罪，處有期徒刑5年2月、褫奪公權5年，還可上訴。

桃機第二航廈於2015年進行後，由於漏水問題嚴重，遭質疑施工品質有嚴重瑕疵，時任工程處長58歲的林文禎、45歲的吳姓工程師，也被檢舉疑似收受廠商好處，桃檢於2018年8月指揮上百名調查人員同步搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算與浮報工程價格等圖利特定廠商。

起訴書指出，桃機公司於2015年11月間辦理「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由特定廠商得標後於2016年5月報請第一次變更設計，林文禎在同年10月向特定廠商王姓副總工程師索討回扣，約好以工程費2億餘元的百分之三收取整數600萬元，由下屬吳姓工程師為收取回扣窗口。

▲桃園國際機場二航廈擴建工程弊案，前工程處長林文楨與十餘名廠商分別依貪汙、洩密罪判處徒刑，圖為二航廈出境擴建大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，桃檢查出，桃機公司「2018至2019年度桃園國際機場道面維護工程」招標因多次流標，林文禎幫助特定營造公司得標，涉嫌洩漏預算總表、詳細價目表與該標案歷年之標比資料，後來開標後，僅特定一家廠商投標但依然得標，決標金額與底價比高達百分之95.78，明顯有洩漏底價之嫌；檢方以林文楨擔任桃機公司工程處長要職，貪圖金錢忘卻身為公務員職責，長期收受廠商回扣賄賂，還洩漏標案資訊，造成廠商不公平競爭，雖繳回部分犯罪所得但始終否認犯行，偵結依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌將林文楨與吳姓工程師起訴，並建請法院從重量刑併宣告褫奪公權。

桃園地院歷經2年多審理，今天下午宣判結果如下:

林文楨於二航擴建案第一次變更設計案共同犯貪污治罪條例，處有期徒刑5年6月、褫奪公權5年，已繳交犯罪所得180萬元沒收。另包括洩密、貪污等罪判處5月到7年6月不等刑期，不得易科罰金部分應執行10年、褫奪公權5年；吳姓工程師共同犯貪污治罪條例之公務員經辦公用工程收取回扣罪，處有期徒刑5年2月、褫奪公權5年。

此外，王姓、楊姓、陳姓、彭姓、陳姓等十餘名廠商與營造公司，分別依貪汙罪判處有期徒刑4月至1年2月不等，本案還可上訴。

【更多新聞】

►桃園+53驚見新傳播鍊！楓樹國小累計8確診 感染源不明

►桃園又2學生確診！中原國小、銘傳大學停課6至10天 共24校停課

►桃市+53 21足跡曝：內壢火車站、大潤發中壢店、Costco南崁店