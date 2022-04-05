想死就讓妳死！恐怖情人暴打女友要硬上　一動作不舉卻讓她更慘

▲越南籍劉男不滿女友想分手，出手打人還逼口交硬上，遭法院判刑並驅逐出境。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／南投報導

在南投縣某公司工作的劉姓越南籍移工，因不滿女友提出分手要求，埋伏在她宿舍內，等她回來時強行把人拉進房內，對著女友就是一陣毆打，並恫嚇「妳想死就讓妳死」，還強脫女友衣服、逼迫口交後性侵得逞，還傳送偷錄的性愛影片威脅。南投地院依照侵入住宅強制性交罪、處有期徒刑3年6個月；另犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，科刑執行完畢驅逐出境。

判決書指出，劉姓越南籍男子在南投工作，並住在公司宿舍，同時結識擔任宿舍管理員的女子，2人進一步交往。2021年5月24日晚間，劉男因無法接受女友提出分手要求，竟瞬間化身恐怖情人，潛入女友宿舍埋伏，等她回來時將人拉入內房內並反鎖，出手狂揍臉頰、胸部，並怒罵「妳想死嗎？妳想死我就讓妳死」。

女友心生害怕不敢不從，隨劉男帶往其房間，劉脫去女友衣服想要一逞獸慾，但女友反抗掙扎不順從，劉發火逼迫女友為他口交，至重新勃起後硬上得逞。

隔日劉男持續傳送「明天我們2個人一起死吧」等恐嚇訊息，又傳了一段一個月前被劉男偷錄的性愛影片威脅，女友受不了身心折磨崩潰，決定驗傷並報警。

劉男到案後對犯行坦承不諱，南投地院依照女子驗傷單、對話證據，認為劉男只因為不滿分手而一時情緒失控，侵入住宅又施暴、性侵，但審酌審理過中劉男已對女子道歉、2人達成和解，犯後態度尚可，且來台工作、在越南尚有父母要扶養等情狀，依最低限度罰則減輕其刑，劉男犯侵入住宅強制性交罪處3年6個月；恐嚇危害安全罪處拘役20日，可易科罰金；並於刑之執行完畢後，驅逐出境。