　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想死就讓妳死！恐怖情人暴打女友要硬上　一動作不舉卻讓她更慘

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲越南籍劉男不滿女友想分手，出手打人還逼口交硬上，遭法院判刑並驅逐出境。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／南投報導

在南投縣某公司工作的劉姓越南籍移工，因不滿女友提出分手要求，埋伏在她宿舍內，等她回來時強行把人拉進房內，對著女友就是一陣毆打，並恫嚇「妳想死就讓妳死」，還強脫女友衣服、逼迫口交後性侵得逞，還傳送偷錄的性愛影片威脅。南投地院依照侵入住宅強制性交罪、處有期徒刑3年6個月；另犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，科刑執行完畢驅逐出境。

判決書指出，劉姓越南籍男子在南投工作，並住在公司宿舍，同時結識擔任宿舍管理員的女子，2人進一步交往。2021年5月24日晚間，劉男因無法接受女友提出分手要求，竟瞬間化身恐怖情人，潛入女友宿舍埋伏，等她回來時將人拉入內房內並反鎖，出手狂揍臉頰、胸部，並怒罵「妳想死嗎？妳想死我就讓妳死」。

女友心生害怕不敢不從，隨劉男帶往其房間，劉脫去女友衣服想要一逞獸慾，但女友反抗掙扎不順從，劉發火逼迫女友為他口交，至重新勃起後硬上得逞。

隔日劉男持續傳送「明天我們2個人一起死吧」等恐嚇訊息，又傳了一段一個月前被劉男偷錄的性愛影片威脅，女友受不了身心折磨崩潰，決定驗傷並報警。

劉男到案後對犯行坦承不諱，南投地院依照女子驗傷單、對話證據，認為劉男只因為不滿分手而一時情緒失控，侵入住宅又施暴、性侵，但審酌審理過中劉男已對女子道歉、2人達成和解，犯後態度尚可，且來台工作、在越南尚有父母要扶養等情狀，依最低限度罰則減輕其刑，劉男犯侵入住宅強制性交罪處3年6個月；恐嚇危害安全罪處拘役20日，可易科罰金；並於刑之執行完畢後，驅逐出境。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／中華電宣布「員工分流」！　快篩陰性才能上工
小嫻驚爆「退出擺攤界」！　2原因曝光
黃明志327萬頻道遭清空！　影片全消失
快訊／台東+1！　關山國小明停課一天
OL床上被嫌如死魚！夫凍未條　還邀她「3P慶祝」
快訊／廣東工廠爆炸！　驚現「巨型蘑菇雲」
今天「2時段」最招財！　12生肖發財秘訣曝
快訊／竹市至少增3例！國中教師確診　小孩、保母也染疫
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

疏導交通遇車禍！女轉彎被對向車遮眼　警遭擊落肩腳骨折急送醫

想死就讓妳死！恐怖情人暴打女友要硬上　一動作不舉卻讓她更慘

不甘被分手！渣男LINE群公開「你的XX」：讓你知道後果　下場慘了

美熟女進包廂邀杯慘被撿屍！3狼輪流性侵一整夜　逞慾下場出爐

OL人妻床上被嫌如死魚！狂夫3天沒做凍未條　還邀她「3P慶祝」

特勤警埋伏7小時！通緝犯用一招溜了　中隊長大怒

水溝蓋騎法！19歲男騎朋友車奔馳台3線　過彎慘摔溝內送醫

加入「LINE群組」遭詐150萬　她控165專線擺爛：害我賣房

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼我要出去

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

疏導交通遇車禍！女轉彎被對向車遮眼　警遭擊落肩腳骨折急送醫

想死就讓妳死！恐怖情人暴打女友要硬上　一動作不舉卻讓她更慘

不甘被分手！渣男LINE群公開「你的XX」：讓你知道後果　下場慘了

美熟女進包廂邀杯慘被撿屍！3狼輪流性侵一整夜　逞慾下場出爐

OL人妻床上被嫌如死魚！狂夫3天沒做凍未條　還邀她「3P慶祝」

特勤警埋伏7小時！通緝犯用一招溜了　中隊長大怒

水溝蓋騎法！19歲男騎朋友車奔馳台3線　過彎慘摔溝內送醫

加入「LINE群組」遭詐150萬　她控165專線擺爛：害我賣房

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼我要出去

上海疫情累計感染者超7.3萬人　全市核酸採樣2566.5萬人

清明掃墓「沒忘記茶茶」　他輕撫貓額頭甜喊：你是最勇敢的孩子！

安海瑟薇的5個珠寶造型！搭細肩、鏤空禮服超有記憶點　一次比一次更美

PCS搞笑時刻　經典毬果三連心態炸裂...打野超瞎一等吃野怪失敗

甩蕾宏之亂…BY2妹復出陸綜！網傳接《浪姐3》名單驚見5台灣藝人

不老傳說！38歲楊敬敏3月場均23.5分　獲頒PLG月MVP

張育成終止連2戰無安打　中外野二壘安打送回守護者首分　

拜拜文化沒人傳承？　他點破「1事實」最殘酷：沒子孫可祭祖

馬祖爽玩3天才6880元　看藍眼淚、吃下午茶賞無敵海景

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

社會熱門新聞

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

新莊27歲男女雙載自撞　1死1傷

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

特勤警埋伏7小時　通緝犯用一招溜了

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

OL人妻床上被嫌如死魚　夫3天沒做凍未條

電池完整卻燒到剩骨架！　電動機車車主：剛買兩個月

加入群組遭詐150萬　她控165專線擺爛害賣屋

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

兒涉販毒爆「棄保潛逃」　郭桂彬23字開嗆反酸

更多熱門

相關新聞

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

彰化72歲阮姓阿公1日時獨自前往南投溪頭登山，之後又前往鳳凰山，不料在下山途中疑似迷路，不慎滑落邊坡受傷受困，趕緊對外求助，失聯了2天，警消終於在一處溪谷找到人，當時老阿公意識清楚，但滿臉是血、撐著傘、穿著雨衣坐在石頭上，對著他們微笑，這一幕不僅讓警消相當意外，家人、山友震驚連連是奇蹟，「這種體質真的是人類頂點。」

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

合歡山飄雪6分鐘！遊客超興奮

合歡山飄雪6分鐘！遊客超興奮

「阿嬤來了」失聯移工想騙警　半裸竄逃被逮

「阿嬤來了」失聯移工想騙警　半裸竄逃被逮

關鍵字：

移工性侵分手口交猥褻恐嚇南投

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

快訊／「獨臂刀王」王羽病逝　享壽80歲

停紅線吃飯挨罰！顧客氣炸要店家繳錢

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面