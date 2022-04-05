　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

▲在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，假借宗教神力之說，迷惑女子需接受20次性交治病，法官審理後認為無積極證據，諭知無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，假借宗教神力之說，迷惑女子需接受20次性交治病，法官審理後認為無積極證據犯行，諭知無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，於2019年開課期間得知某女子有頭痛、暈眩等症狀，誆稱自己接受來自地藏王菩薩等神明宗教神力之說，指示女子需進行20次性交射精始能治癒，女子半信半疑接受，2人先後發生逾20次性行為，女子事後認為陳假借宗教強制性交提告；桃園地院審理後，根據2人之間宛如男女情侶間對話，女子還稱陳為「大叔男友」，法官以無其他積極證據佐證，諭知陳男無罪，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子在北市某學院擔任講師，開辦創意冥想、心靈內化力、多重宇宙連結、靈學場域轉譯等講座，2019年10月間，獲悉參與講座之女子疑罹憂鬱症，並有頭痛、暈眩、食慾不振、乾嘔等症狀，假藉接收自地藏王菩薩及多位神明有關女子訊息，誆稱「事情很大條」等語，以宗教神力之說迷惑女子，並宣稱「其前為玉皇大帝，女子則為天妃，菩薩指示要進行20次性交射精始能治癒其病」。

陳男還恫嚇「這是為了眾生大業，其等前在天庭已講定」且女子病症係因身上有九天玄女的武神器要傳遞等語，女子需與其性交具有宗教上與及醫療上之利益，導致女子半信半疑，同意接受性交治病，於2019年12月3日起至2020年6月14日期間內，在桃園市、高雄與台中地區飯店、桃園市陳男租屋與女子性交，共20次得逞。女子後來認為遭陳男強制性交，憤而報警提告，桃檢複訊後，依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，法官以公訴檢察官以陳涉犯刑法之強制性交罪嫌，以女子之陳述、醫院診斷證明書、陳男與告訴人間之通訊軟體LINE對話紀錄、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、女子手繪現場繪製圖等資料佐證；陳男在檢方複訊、地院程序庭時均坦承在某學院擔任講師，並開辦創意冥想等課程，也承認與女子相互認識，並曾發生過性交行為，惟堅詞否認有何強制性交犯行

講師辯稱「與女子雖發生性行為，但基於男女間的交往而自然發生，有談論過某些宗教所謂雙修行為，但並未以此來誘導並強迫告訴人與我發生性行為」等語。女子則證稱，陳男假藉宗教神力之說對其進行迷惑恫嚇，藉口雙方發生性交行為具有宗教上及醫療上之利益，導致其誤信，壓制其正確決定之意志能力，同意接受與陳男性交治病等情事。

法官根據2人間之通訊軟體LINE對話訊息包括2019年10月27日，陳稱接收自地藏王菩薩及多位神明關於告訴人的事情，表達「事情很大條」等語；2019年11月26日，稱菩薩指示要進行20次性交射精始能治癒告訴人之病，這是為了眾生大業等語；2019年12月30日，稱菩薩指示告訴人有憂鬱傾向，20次射完就能痊癒等語。

法官根據2人對話截圖，女子曾向陳男說「我很單純的」，陳男：「我會顧著你的。疼你，乖」；女子曾提及其面試落榜，陳則表達安慰及疼惜之意，陳去高雄旅遊，2人討論吃聖誕大餐、訂房之事，陳甚至稱「我帶套子就好，你帶衛生棉條，這樣就能泡澡了」等語，2人猶如同男女朋友般討論性交行為細節方式，女子抉擇是否與被告發生性交行為之時，似非全然受陳男言論支配影響。

法官認為，2人間之男女交往關係與愛戀情愫至為明顯，且女子還稱呼陳為「大叔男友」，甚而不避諱與其討論性交行為過程，若女以係遭陳以違反意願方式發生性行為，理應極度恐懼或厭惡與其相處，然女子多次表達思念之情，且會因缺乏陪伴有所失落情緒反應；女子亦承認，經過相處後來慢慢有喜歡上被告，被告沒來找她時會很難過，以前男朋友沒有來找她，我也不會這麼難過等語。

法官審酌，依女子提供之「歷次性行為發生時地及次數一覽表」，期間共計有32次之多，不排除雙方基於交往與愛情而發生，基於宗教之因素，不排除係一般男女朋友間之正常性行為；法官審結，被告先以神鬼之說取得女子信賴，之後再追求博得好感，並發展男女交往關係，進而相約為性交行為，或許具有道德瑕疵，然公訴意旨所舉事證，未能積極證明有違反告訴人意願而為性交之事實，復查無其他積極證據足資證明被告有何犯行，被告為無罪之諭知，本案還可上訴。

【更多新聞】

►連假到處人潮滿滿脫罩聚餐！桃市府建議：民眾上班前儘量去篩檢

桃園男缺錢買毒連假潛入校園行竊　居民驚覺報警甕中捉鱉

通緝犯警所旁違停交易毒品　他棄車落跑丟包毒品仍被拘捕

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
學生確診增35本土　累計1667人染疫
快訊／台北學生確診+1！關渡國小緊急停課1天
「網紅始祖」宣布懷龍鳳胎　喊話BL男星老公：以後一打五囉！
快訊／高鐵收假日又出事！　旅客擠爆月台
校園疫情延燒　全台11縣市69校明天停課
快訊／高雄女警KTV遇3男襲擊　同事擋前遭「鐵拳雨」尻頭濺血
他夜闖大學辦公室！性侵正妹職員　竟因「看幾眼愛上了」
女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼
40歲經典對決！潘威倫7局無失分　生涯147勝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／外送員騎車自摔「右眼插鋼條」痛躺地　緊急送醫恐失明

心跳越來越慢…抹香鯨寶寶擱淺八里海灘　全身傷命危待救

快訊／高雄女警KTV遇3男襲擊　同事擋前遭「鐵拳雨」尻頭濺血

曳引車滿載洋蔥卻在北車「卡關」 貨櫃高過天橋動彈不得警開罰

周春米力拚提名最後一晚造勢大會　逾2萬支持者到場給溫暖

溯溪登達芬尖山遭落石砸中！他口鼻噴血不止　空勤急吊掛送醫

被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

開車撞死逆闖單車男！行車紀錄器還他清白　獲判無罪免賠500萬

女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼

違停狂徒被叭竟狠打4寶爸！嗆「我是冬瓜標的人」　顏家說話了

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

街頭實測台灣人見掉錢包反應　眾人秒幫撿！美國女讚被驚豔

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

Jessi「運動服講成乳頭」全部笑噴　她一臉懵：HEY～都還沒唸...

快訊／外送員騎車自摔「右眼插鋼條」痛躺地　緊急送醫恐失明

心跳越來越慢…抹香鯨寶寶擱淺八里海灘　全身傷命危待救

快訊／高雄女警KTV遇3男襲擊　同事擋前遭「鐵拳雨」尻頭濺血

曳引車滿載洋蔥卻在北車「卡關」 貨櫃高過天橋動彈不得警開罰

周春米力拚提名最後一晚造勢大會　逾2萬支持者到場給溫暖

溯溪登達芬尖山遭落石砸中！他口鼻噴血不止　空勤急吊掛送醫

被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

開車撞死逆闖單車男！行車紀錄器還他清白　獲判無罪免賠500萬

女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼

違停狂徒被叭竟狠打4寶爸！嗆「我是冬瓜標的人」　顏家說話了

快訊／外送員騎車自摔「右眼插鋼條」痛躺地　緊急送醫恐失明

張惠妹唱一半...台下「男歌迷大吼」爆騷動　她驚喊：你在罵我嗎？

小S節目班底熱戀韓國男團！　「夜店被壁咚喇舌」身分驚呆全場：超紅

王柏融9局代打三壘界外飛球出局　火腿0比2不敵羅德吞4連敗

普丁限制「不友善」國家簽證　外交部：台灣未列入

學生確診增35本土、2境外移入　累計1667人染疫

林承飛清壘安MVP！林立2分砲　桃猿8比2兄弟

快訊／台北學生確診+1！關渡國小緊急停課1天

柯文哲酸班班有冷氣會跳電　台電：已先改善電路才裝冷氣

被當盤子敲？烏石港龍蝦喊1700元結帳卻翻倍　女店長現身回應了

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

美熟女進包廂邀杯慘被撿屍　3狼輪流性侵一整夜

花6萬僅牽手+輕吻　名模遭控包養詐欺

新莊27歲男女雙載自撞　1死1傷

特勤警埋伏7小時　通緝犯用一招溜了

OL人妻床上被嫌如死魚　夫3天沒做凍未條

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

即／捷運龍山寺站孕婦產嬰　友急報119救早產兒

違停狂徒被叭竟狠打4寶爸　嗆「我是冬瓜標的人」

更多熱門

相關新聞

撞死腳踏車男　這原因獲判無罪免賠500萬

撞死腳踏車男　這原因獲判無罪免賠500萬

呂姓男子騎著腳踏車上路，被蘇姓男子所駕駛的自小客車撞上，造成他有多處腦出血、頸椎骨折、四肢偏癱攣縮等重大傷害，陷入昏迷長期臥床，更在法院審理期間身亡，檢察官依照過失傷害罪對蘇男究責，家屬也求償5百萬元，但法院檢視呂男原來是因為「酒駕」騎腳踏車，換算吐氣酒精濃度高達1.56毫升，所以恍惚中才逆向騎至對向車道，法院於是判蘇男無罪，民事部分也免賠。

歐付寶林一泓賣股案　二審改判6年

歐付寶林一泓賣股案　二審改判6年

前法官多千萬財產又嫖妓　無罪理由曝光

前法官多千萬財產又嫖妓　無罪理由曝光

落單女遭強吻啃咬胸部　猥褻男無罪理由曝

落單女遭強吻啃咬胸部　猥褻男無罪理由曝

假借濟公乩身除嬰靈　騙女「陰道內畫符」性侵

假借濟公乩身除嬰靈　騙女「陰道內畫符」性侵

關鍵字：

宗教神力講師性交治病強制性交無罪

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

不斷更新／全台11縣市70校明天停課

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

即／高雄海量足跡！夢時代、星巴克、享溫馨入列

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

14家手搖、咖啡「連假優惠」一次看

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面