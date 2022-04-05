被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

▲在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，假借宗教神力之說，迷惑女子需接受20次性交治病，法官審理後認為無積極證據犯行，諭知無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，於2019年開課期間得知某女子有頭痛、暈眩等症狀，誆稱自己接受來自地藏王菩薩等神明宗教神力之說，指示女子需進行20次性交射精始能治癒，女子半信半疑接受，2人先後發生逾20次性行為，女子事後認為陳假借宗教強制性交提告；桃園地院審理後，根據2人之間宛如男女情侶間對話，女子還稱陳為「大叔男友」，法官以無其他積極證據佐證，諭知陳男無罪，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子在北市某學院擔任講師，開辦創意冥想、心靈內化力、多重宇宙連結、靈學場域轉譯等講座，2019年10月間，獲悉參與講座之女子疑罹憂鬱症，並有頭痛、暈眩、食慾不振、乾嘔等症狀，假藉接收自地藏王菩薩及多位神明有關女子訊息，誆稱「事情很大條」等語，以宗教神力之說迷惑女子，並宣稱「其前為玉皇大帝，女子則為天妃，菩薩指示要進行20次性交射精始能治癒其病」。

陳男還恫嚇「這是為了眾生大業，其等前在天庭已講定」且女子病症係因身上有九天玄女的武神器要傳遞等語，女子需與其性交具有宗教上與及醫療上之利益，導致女子半信半疑，同意接受性交治病，於2019年12月3日起至2020年6月14日期間內，在桃園市、高雄與台中地區飯店、桃園市陳男租屋與女子性交，共20次得逞。女子後來認為遭陳男強制性交，憤而報警提告，桃檢複訊後，依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，法官以公訴檢察官以陳涉犯刑法之強制性交罪嫌，以女子之陳述、醫院診斷證明書、陳男與告訴人間之通訊軟體LINE對話紀錄、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、女子手繪現場繪製圖等資料佐證；陳男在檢方複訊、地院程序庭時均坦承在某學院擔任講師，並開辦創意冥想等課程，也承認與女子相互認識，並曾發生過性交行為，惟堅詞否認有何強制性交犯行

講師辯稱「與女子雖發生性行為，但基於男女間的交往而自然發生，有談論過某些宗教所謂雙修行為，但並未以此來誘導並強迫告訴人與我發生性行為」等語。女子則證稱，陳男假藉宗教神力之說對其進行迷惑恫嚇，藉口雙方發生性交行為具有宗教上及醫療上之利益，導致其誤信，壓制其正確決定之意志能力，同意接受與陳男性交治病等情事。

法官根據2人間之通訊軟體LINE對話訊息包括2019年10月27日，陳稱接收自地藏王菩薩及多位神明關於告訴人的事情，表達「事情很大條」等語；2019年11月26日，稱菩薩指示要進行20次性交射精始能治癒告訴人之病，這是為了眾生大業等語；2019年12月30日，稱菩薩指示告訴人有憂鬱傾向，20次射完就能痊癒等語。

法官根據2人對話截圖，女子曾向陳男說「我很單純的」，陳男：「我會顧著你的。疼你，乖」；女子曾提及其面試落榜，陳則表達安慰及疼惜之意，陳去高雄旅遊，2人討論吃聖誕大餐、訂房之事，陳甚至稱「我帶套子就好，你帶衛生棉條，這樣就能泡澡了」等語，2人猶如同男女朋友般討論性交行為細節方式，女子抉擇是否與被告發生性交行為之時，似非全然受陳男言論支配影響。

法官認為，2人間之男女交往關係與愛戀情愫至為明顯，且女子還稱呼陳為「大叔男友」，甚而不避諱與其討論性交行為過程，若女以係遭陳以違反意願方式發生性行為，理應極度恐懼或厭惡與其相處，然女子多次表達思念之情，且會因缺乏陪伴有所失落情緒反應；女子亦承認，經過相處後來慢慢有喜歡上被告，被告沒來找她時會很難過，以前男朋友沒有來找她，我也不會這麼難過等語。

法官審酌，依女子提供之「歷次性行為發生時地及次數一覽表」，期間共計有32次之多，不排除雙方基於交往與愛情而發生，基於宗教之因素，不排除係一般男女朋友間之正常性行為；法官審結，被告先以神鬼之說取得女子信賴，之後再追求博得好感，並發展男女交往關係，進而相約為性交行為，或許具有道德瑕疵，然公訴意旨所舉事證，未能積極證明有違反告訴人意願而為性交之事實，復查無其他積極證據足資證明被告有何犯行，被告為無罪之諭知，本案還可上訴。

【更多新聞】

►連假到處人潮滿滿脫罩聚餐！桃市府建議：民眾上班前儘量去篩檢

►桃園男缺錢買毒連假潛入校園行竊 居民驚覺報警甕中捉鱉

►通緝犯警所旁違停交易毒品 他棄車落跑丟包毒品仍被拘捕