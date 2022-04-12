桃園+53驚見新傳播鍊！楓樹國小累計8確診　感染源不明

▲桃園市長鄭文燦今天下午說明今天桃市新增53例本土個案相關疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增本土個案53例，市長鄭文燦表示，新增個案中有37例已完成疫調，16例在疫調中。包括原有傳播鏈，匡列採檢增加4位確診者，外縣市確診者接觸匡列採檢個案增加8位，另外，獨立個案有16案總計有25人確診，包括有不明感染源與既有感然源，但人數較少，其中楓樹國小案採檢新增8位，可視為新的傳播鏈。

鄭文燦指出，今天新增案例中，居隔後陰轉陽有14位，自行採檢或入院採檢有9位，總計有37人。另外，經國國中、大有幼兒園採檢165位都是陰性，楓樹國小1617人，1610人陰性，7位是陽性，連同原有1例共8例；新興高中採檢137位，136例是陰性，1例是陽性；愛愛幼兒園採檢66人，都是陰性；啟英高中採檢117人，檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，市府統計，根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市53例本土、16例境外，年齡則介於10歲以下至60多歲。桃市累計確診案例有2,697人（會因縣市間轉出轉入浮動，本市皆於接獲通知第一時間進行疫調），目前居家隔離人數則為2,157人。

新增本土病例53例為（案28277至案28285、案28287至案28294、案28397、案28492、案28496至案28500、案28623至案28628、案28784至案28806）； 境外移入16例（案28344、案28355至案28359、案28398、28399、案

28692至案28697、案28718至案28719）。

【更多新聞】

►桃園又2學生確診！中原國小、銘傳大學停課6至10天 共24校停課

►陳時中喊話4縣市「類普篩」 鄭文燦：先針對校園準備20萬份快篩

►桃市府電腦驚見裙底風光照 員工偷拍6同事...離職交接才曝光