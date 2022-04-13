酒駕新法上路北市警取締件數曝光　宿醉酒駕占1／3

▲北市交通大隊指出，酒駕新法上路北市取締118件 宿醉酒駕占1/3。 （圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

酒駕新制於3月31日上路，台北市警局於新制上路後持續加強酒後駕車攔檢稽查，統計3月31日至4月10日止計取締酒後駕車118件，分析取締時段以0-6時占38%最高、6-12時占34%次之，宿醉酒駕有增加趨勢，因喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

酒駕新制於3月31日上路，加重處罰規定包括延長酒駕累犯紀錄至10年，且公布其姓名、照片及違法事實；酒駕同車乘客連坐處分罰鍰提高至6000元至1萬5000元；車主將車輛借給他人酒駕，吊扣車牌2年；酒駕肇事因而致人重傷或死亡一律沒入車輛。

另為防止酒駕者改開租賃車規避沒入車輛規定，修正條文明定，租賃車業者已告知處罰規定義務，若駕駛仍違規酒駕，得依原酒駕罰鍰金額再加罰1/2；酒駕吊銷駕照重新考領時應申請登記配備有酒精鎖車輛後，才會發給駕照；若未駕駛具有酒精鎖車輛，處6萬元至12萬元罰鍰。



台北市警局強調，因應近期疫情升溫，員警執行取締酒後駕車勤務，對於受測者所使用吹嘴均係以塑膠套包裝之全新吹嘴，另為推動防制酒後駕車及兼顧防疫，採購70台紫外線消毒箱，落實酒測儀器清消程序，降低員警及民眾染疫風險。



為貫徹市府「酒駕零容忍」政策，臺北市警局將持續展現打擊酒駕決心，並重視員警及民眾衛生安全，要求員警酒測時嚴格做好防疫措施，再次呼籲民眾，因目前取締酒駕違規處罰提高甚鉅，民眾切勿以身試法，酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，並要留意喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，以保障自身及他人安全。