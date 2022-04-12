高雄醉男過彎衝對向車！噴撞花圃車頭變形慘死　再釀2人輕重傷

▲高雄男酒駕衝撞對向車，噴飛花圃車頭變形亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄死亡車禍！一名24歲的林姓男子10日深夜開車酒駕行經內門區台3線與高123線路口，在彎道處失控衝撞對向車道的休旅車，導致對方駕駛許姓男子及陳姓乘客輕重傷送醫。而闖禍的林男經救護車送往醫院急救後，隔天下午宣告不治，經抽血檢驗確認酒測值達1.03毫克，至於詳細肇事原因警方正在調查中。

這名24歲的林男駕駛當時藍色自小客車沿內門區南往北方向行駛，行經台3線與高123線路口時，在彎道處車速過快，直接衝到對向車道，與另一部灰色休旅車發生碰撞。

猛烈的力道造成林男的車輛衝破一旁水泥花圃，車頭嚴重變形，而被撞的灰色休旅車也將路中央的分隔桿撞斷。警方獲報後到場，迅速協助警戒管制並疏導交通。

▲▼高雄男酒駕衝撞對向灰色休旅車，釀1死2傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

林男經救護車緊急送往旗山醫院急救後轉送義大醫院急救，但於11日下午2點10分宣告死亡。由於林男身上散發濃濃酒味，經抽血檢驗酒精濃度明顯超過法定標準，抽驗換算後，酒測值為1.0385毫克。

而對向的許姓駕駛及陳姓乘客傷勢尚屬輕微、意識清楚，就醫後無大礙，許姓駕駛經呼氣酒精檢測無酒精反應。至於詳細肇事原因警方正在調查中。

旗山分局表示，於今年1月1日起至今已取締230件公共危險案件，與去年同期153件增加77件，呼籲民眾酒後切勿有僥倖心態，貪圖一時方便而駕車，警方將持續強力持續嚴打酒駕，保護用路人生命安全。