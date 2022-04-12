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宋少卿酒駕累犯當庭認罪！不接受被關9個月　律：已受社會非難

▲▼宋少卿四度酒駕被火速切割！　講師資格遭取消。（圖／翻攝自宋少卿臉書、資料照／記者陳以昇翻攝）

▲宋少卿酒駕累犯，講師資格遭取消。（圖／翻攝自宋少卿臉書、資料照）

記者陳雕文／新北報導

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿曾涉酒駕，去年12月底再犯被逮，12日開準備庭時當庭認罪，但其辯護律師以「被媒體報導，導致工作遭抵制、受社會非難，在身為名人部分已受罰」為由，不接受檢方提出的9月刑度，期盼從輕量刑、易科罰金，全案將於本月26日宣判。

2005年，宋少卿因酒駕被士林地方法院判3月徒刑，可易科罰金，到了去年12月28日凌晨，宋少卿又在新北市板橋區酒駕開車撞小黃，酒測值高達0.95mg/l被依公共危險罪送辦。

宋少卿解釋，當時已經叫了代駕，自己只是要把車開出停車場，在打電話給代駕時，手機沒拿穩而掉落，他彎腰拿手機才撞上計程車，今年1月28日被依公共危險罪起訴。

▲卜學亮和宋少卿是娛樂圈好友。（圖／翻攝自FACEBOOK／阿亮 卜學亮）

▲卜學亮和宋少卿是娛樂圈好友，還在臉書留言奉勸別再酒駕誤事。（圖／翻攝自臉書【阿亮 卜學亮】）

宋少卿於12日下午2點半在新北地院當庭認罪，審判長依程序進入宋與檢方的認罪協商，檢方指出，宋少卿是名人，過去也曾公開說自己戒酒，但去年卻破功，且酒駕很可能會造成其他用路人嚴重傷亡，因此提出9月有期徒刑的刑度，但宋少卿卻認為罰太重。

宋的律師表示，宋少卿因酒駕一事被媒體大幅報導，導致工作被抵制，還受到社會大眾的責難，在身為名人部分已受罰，加上他上次酒駕已經是17年前的事，不算是累犯，盼以一般民眾身分量刑，並希望獲易科罰金。

審判長指出，他不相信宋少卿這17年來都未飲酒，不應該再犯酒駕，希望他能真的痛改前非，全案將於本月26日宣判。

宋少卿步出法院後表示，身為一個公眾人物卻做出不良示範，「真的是不應該，真的是不對」，他不忘呼籲大家，喝了酒就不要碰方向盤、不要上駕駛座、不要騎車，這些很重要。對於媒體問到講座被取消等問題，宋說，「犯了錯，必須得接受，謝謝大家」。

▼宋少卿酒駕，雖然當庭認罪但不接受檢方提出的9月刑度，其律師正在爭取從輕量刑、易科罰金的機會。（資料照／記者黃彥傑攝）

▲▼宋少卿酒駕。（圖／記者黃彥傑攝）

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