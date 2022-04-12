掀攤狂吼現場曝！台北東區騎樓擺攤賣刮刮樂　她遭取締全失控

▲60歲陳姓婦人長期在忠孝東路4段上騎樓擺攤販賣彩券，妨害民眾通行，大安分局11日晚間經勸導無效，依法舉發並扣攤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

60歲陳姓婦人長期於北市大安區忠孝東路4段騎樓，擺攤販賣彩券，昨（11日）陳婦擺攤遭民眾檢舉，警方到場取締後，陳婦當場情緒失控、掀攤與警方發生爭執，被路過民眾錄下過程。對此，大安分局表示，去年12月、今年3月都依法開單取締，但檢舉民眾認為陳婦擺攤已妨害路人通行，希望能清除，因此全案依道路交通管理處罰條例82條當場舉發並扣攤。

警方表示，11日晚間5時許左右，接獲民眾報案，立刻派員前往查看。發現60歲陳姓婦人在騎樓上擺攤販賣刮刮樂，警到場予以柔性勸導，並告知陳婦相關法令以及不能擺攤，沒想到陳婦疑不能接受無法擺攤事實，竟當場撕心裂肺吼叫，甚至將自己攤子給掀了，干擾執法。

▼陳姓婦人在忠孝東路4段上騎樓違法擺攤，不願配合警方甚至吼叫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方因柔勸無效，仍依道路交通管理處罰條例82條當場舉發並扣攤。對此，警方表示，經檢視現場密錄器資料，執行員警語氣和緩，態度良好，甚至不時安撫陳婦，但仍無效，加上陳婦去年12月、今年3月都因擺攤遭民眾檢舉，均依法予以開單，這次因為她相當不配合，加上民眾希望能清除攤販擺設，因此依法舉發及扣攤。

大安分局，呼籲為維護交通秩序及市容觀瞻，攤販不得在禁止設攤處所擺攤營業，以維用路人權益及公眾安全。