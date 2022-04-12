囂張男酒駕一路狂叭闖紅燈！被逼進死巷棄車逃　跑不過警察慘了

▲囂張男市區酒駕一路按喇叭、闖紅燈，最後遭警圍捕狼狽落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲的顏姓男子在今（12）日0時10分駕駛1部白色自小客車，沿著苓雅區苓雅一、二路行駛，但他卻沿途按鳴喇叭、闖紅燈，警方巡邏發現上前要攔車盤查時，竟還加速逃逸。所幸在警方啟動攔截圍捕下，將顏男逮捕到案，酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局巡邏警網今凌晨發現顏男在市區開車做出危險駕車行為，立即通報勤務指揮中心調派線上巡邏及快打警網啟動攔截圍捕；0時20分許，警網先迫使該車駛入苓雅區自強三路157巷內（死巷），沒想到顏姓犯嫌隨即棄車徒步逃逸，員警現場擴大搜尋，終於在附近自強三路120巷內逮捕犯嫌到案。

▲顏男遭逮捕時，身上散發濃烈酒味，經實施酒測，果然酒測值超過法定標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

據調查，30歲的顏姓男子遭逮捕時，身上散發濃烈酒味，顯有酒駕情事，經實施酒測，果然酒測值超過法定標準。顏嫌涉嫌於道路上危險競駛致生往來人車危險之駕車行為，以及酒後駕車，全案依刑法第185條及185之3條公共危險罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

另針對顏嫌沿路的交通違規行為，警方將持續擴大調閱沿線監視器影像，逐一開單舉發。