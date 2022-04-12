台東縣第1座社區心理衛生中心　今正式啟動

▲台東縣第1座社區心理衛生中心今正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極強化社會安全網，今(12)日正式啟動台東縣第1座社區心理衛生中心，由縣長饒慶鈴、衛福部心理及口腔健康司長諶立中等人共同揭牌。

饒慶鈴說明，心衛中心的成立將加強社區心理衛生量能，提供專責的心理諮詢、諮商與身心科個案關懷訪視、家庭支持、社會資源連結及轉介等服務。目前有諮商心理師、臨床心理師、護理師、精神關懷訪視員、自殺關懷訪視員等共14位專業人力進駐，提供一站式、更在地化且親近的專業服務，在關懷、追蹤相關個案以外，也提供促進心理健康的課程。除了今日在市區啟動，預計明年起也將陸續在縱谷線關山鎮及海岸線成功鎮各建置1家心理衛生中心。

今日揭幕並結合《台東縣身心靈療癒暨重建行動計畫》啟動活動，為台東縣這幾年於重大事故中受創的家庭、前線救災救難的第一線人員，提供一系列身心療癒課程。饒慶鈴提到，縣民近年接連遇到普悠瑪列車脫軌、太魯閣事故等災難，為協助受影響人員恢復身心健康，特別舉辦行動計畫，讓受創者願意敞開心房，認識接收各種療癒資源管道，並增進未來因應事件的心理能力。

身心靈療癒暨重建行動計畫列課程將於5月20日至6月26日辦理，邀請全檯頂尖師資群，如賴佩霞老師提供專業知識與療癒方法，同時也培育在地種子師資，課程全程免費，即日起開放預約報名，事故受創者與家屬、警消人員、社工、醫護、心理專業人員等皆可報名參加，最新消息請見社區心理衛生中心網站(https://www.ttshb.gov.tw/Tmhc)。