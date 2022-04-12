台東營建工程業者申報空污防制費　違者最重可罰1百萬

▲台東縣營建工程業者應申報結算空氣污染防制費， 違者最重可罰1百萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

空氣污染防制費開徵多年，台東縣每年新增工地數約2,000餘件，不過，台東縣環保局仍持續查獲業者或民眾未申報及結算的營建工程案，不僅營建工程須負擔罰款、滯納金等罰則，更可能成為營建工地污染管制上的漏洞，環保局提醒務必確實申報及結算，避免違反空氣污染防制法規定受罰。

台東縣政府表示，台東縣自110年起正式啟用空污費e化申報系統，民眾或營建業者可透過線上方式辦理空氣污染防制費繳交相關作業，以快速、便民的程序，大幅減少民眾返往交通時間；並再次呼籲，逾期30天仍未申報者須處以新台幣1千5百元以上6萬元以下罰鍰，其為工商廠、場者，處新台幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰，並限期繳納。

環保局指出，除了開工申報外，已完工的營建工程也應辦理空污費結算作業；系統將針對工程實際的施作時間與規模進行費用結算，如有不足須補繳，反之溢繳將進行退費，在完成完工結算後工地才可正式解列。

環保局提醒，民眾或工程業主不確定是否須進行申報，可撥打電話專線089-237221洽詢陳先生，相關開工申報及完工結算作業，皆可透過營建工程空污費線上系統(網址:http://www.ttacp.tw)辦理，請民眾務必確實申報，維持台東縣良好空氣品質。