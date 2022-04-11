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睽違16年！全國師生鄉土歌謠比賽決賽　4／15-21重回台東

▲全國師生鄉土歌謠比賽決賽 4/15-4/21重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國師生鄉土歌謠比賽決賽 4/15-4/21重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了展現全國各級學校師生學習鄉土歌謠的教學成果，提供孩子展演競賽的舞臺，台東縣政府教育處將於111年4月15日起至4月21日，在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳舉辦「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」。

縣長饒慶鈴表示，110學年度全國師生鄉土歌謠比賽由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦、台東縣政府承辦，108、109學年度因Covid-19疫情關係而停辦2年，今年在教育部規範及中央疫情指揮中心指引下，終於克服疫情考驗如期舉行，台東縣上一次承辦該活動則是在96學年度由國立台東社教館舉行。

▲全國師生鄉土歌謠比賽決賽 4/15-4/21重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國師生鄉土歌謠比賽決賽 4/15-4/21重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府教育處指出，今年度賽事分為原住民語系、閩南語系、客家語系、東南亞語系等4類組，共有來自全國各縣巿國小至大學師生代表238隊10,906位參賽者競逐。

教育處林政宏處長提到，歷年以來台東縣皆選拔優秀團隊代表參加全國總決賽且成績卓著，其中，106學年度東大附小獲東南亞語系特優、桃源國小及賓茂國中分別榮獲國小及國中原住民語系特優第1名，107學年度賓茂國中以優美的排灣歌謠征服全國各團隊，再獲原住民語系國中組特優第1名；今年全國賽在台東舉行，台東縣選拔9團隊代表參加，各參賽學校都卯足全力，希望能將大獎續留台東。

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