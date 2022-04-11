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違規貼掛廣告物最重罰6千及停話　台東環保局籲善用網路替代

▲違規貼掛廣告物，可重罰6000元及停話。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲違規貼掛廣告物，可重罰6000元及停話。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

目前仍有些行業或民眾為宣傳所經營事務或銷售物品，在街道上、電線桿等隨意張貼或懸掛廣告，破壞市容環境景觀，對此，台東縣環保局持續稽查，如查證屬未依規定向主管機關申請核准者，即認定為廢棄物，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元，若情節損及公益者，其登載的電話號碼，可依電信法通知電信業者停話，環保局於去(110)年依廢棄物清理法罰款計20案，共計罰款26,400元(其中19件各罰1200元、1件罰3600元)、依電信法停話計16案，清除1885個廣告物，呼籲各行業或民眾遵守相關法規，亦可善用網路或電子媒體替代，否則違規，荷包瘦了，停話更不便。

台東縣政府表示，如果為宣傳行銷，而隨意張貼及懸掛廣告物在大街小巷的路燈桿、電線桿、交通號誌、牆籬、建物、路樹等處所，會讓市容環境變得不美觀。各行業或民眾如有廣告宣傳行銷需求，除合法申請張貼或懸掛外，並可善用網路社群、電子媒體等管道宣傳行銷，一起維護市容環境的整潔。

環保局呼籲，多數設施、處所(如交通號誌、牆籬、電線桿等)是不能隨意張貼或懸掛廣告物的，如有其他相關需求，應事前向設施、處所主管機關洽辦(如於路燈設施懸掛宣傳旗幟者洽詢各鄉鎮公所等)申請核准。另外，民眾應注意防範自己名義或證件資料，遭不明業者冒名向電信業者申請電話號碼登載於廣告物，如果涉及做違法行為，會讓自己受害，務必要注意防範。

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