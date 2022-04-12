台東今+1　確診足跡公布：台東夜市、搭天王星客輪、綠島環島

▲確診民眾台東足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局昨日接獲一民眾電話其返鄉後收到高雄衛生局通知，因同事確診列為居家隔離，衛生局立即安排居家隔離前PCR採檢後該民眾也確診(列為高雄個案)，並匡列8名家人為居家隔離陸續安排採檢，其中1名同住家人今天中午採檢結果出爐確診。因該高雄確診個案有綠島等台東旅遊足跡，因此天下午緊急在綠島衛生所開設社區快篩站、也針對自主健康管理者在達仁鄉開設篩檢站，縣長饒慶鈴呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗，且務必落實防疫措施。

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▲確診民眾台東足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局說明，昨(11)日接獲民眾通知為南部接觸者隨即安排PCR採檢，後經醫院通報陽性確診，衛生單位隨即展開疫調，發現個案與一行人4/8至4/10於台東縣內旅遊，其中1名20多歲女性4月10住親友家，當天晚上出現咳嗽情形，4月11日上午10點左右開始發燒、肌肉痛跟頭暈，也在4/11接獲高雄衛生單位通知匡列為接觸者，隨即安排PCR採檢陽性確診，CT : 17.4。經疫調發現該個案可傳染期間4/7-4/10皆於台東縣境內，除入住親友家外也曾搭船至綠島遊玩，目前已安排57人進行PCR採檢，並匡列密切接觸者8人居家隔離、自主健康管理49人。而今天中午接獲個案密切接觸8人中有一名30多歲未接種疫苗的女性PCR陽性確診CT值31.2，相關足跡衛生單位仍疫調中。

饒慶鈴縣長表示，因此南部確診個案CT值僅17.4，且可傳染期至綠島多處地點旅遊，雖然綠島的疫苗施打率為全縣最高，第一、二劑達8成以上，第三劑也近6成，但因離島醫療資源較缺乏，今天下午綠島衛生所從15:00至明天18:00於衛生所舊大樓設立社區快篩站，有相關足跡重疊者可前往篩檢。另外，針對長濱確診案27550，長濱衛生所昨日至今(12)日早上快篩站已快篩523人，6人為快篩陽性，PCR複檢4人陰性2人待複檢結果中。