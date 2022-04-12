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進香老翁北港迷航　細心員警協助找回遊覽車

▲八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散，卻走在北港大橋上徘徊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港因朝天宮媽祖盛名，進香客絡繹不絕，日前一名八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散，當地熱心民眾發現老翁不斷在大橋頭走來走去，趕緊報警；北港派出所警員趕緊到場協助將其攙扶，並帶著老翁一一找尋，終於在橋下找到老翁搭乘的遊覽車，全團都鬆了一口氣，好險有警察幫忙。

▲八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員靠著老翁身上布條線索找尋遊覽車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，老翁在買完特產後就發現自己與其他團員走失，因在下車前隱約聽到「集合地點在大橋」，跟著人車一路走到北港大橋上，沒看見遊覽車與同行團員，他在橋上來來回回引起民眾關注報警，北港派出所警員警員龔柏方、詹佳怡到現場時，老翁已腿軟疲憊，趕緊將其扶到安全地點補充水份及恢復體力。

▲八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員靠著老翁身上布條線索找尋遊覽車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

員警發現老翁在表達上有障礙，無法明確與人溝通，甚至連自己的名字都無法回答，所幸警員發現老翁胸前掛著進香團的資料，便警帶著老翁一一找尋遊覽車可能停等的地點，最後在北港大橋下的公有停車場，找到老翁所搭乘的進香團車輛，看到老翁平安歸來，全都鬆了一口氣，全車團員得以順利繼續行程，也對北港警方積極協助稱謝不已。

▲八旬老翁跟著進香團搭遊覽車進香，不慎在人群中走散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員最後在北港大橋下的公有停車場，找到老翁所搭乘的進香團車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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