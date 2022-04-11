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雲林學生確診停課學校增至7所　衛生局10地點發放快篩試劑

▲雲林縣今日停課學校共7所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲確診學生搭乘交通車上課，受影響學生有28人，相關學校均停課一天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今確診＋4，其中一名確診者為北港高中學生，雖女學生案27983係因與昨日確診之隔壁班同學（案27523）交談接觸而染疫，除油車國小外再增加3所相關學校停課，累計今日共7所學校停課。衛生局為強化社區監測，雲林縣配合辦理社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑，6鄉鎮共10家診所。

雲林縣政府教育處長邱孝文今日於疫情直播中說明，今日7所停課學校，揚子中學因上週有一名學生確診即繼續停課至17日；維多利亞雙語中小學上週2名小學生確診，全校包含高中、國中、國小、幼稚園全面停課至4月17日；北港高中昨日1位學生確診原訂停課至15日，今再一位女學生確診故全校停課至4月18日採線上教學。

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▲雲林縣今日停課學校共7所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日停課學校共7所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另四所學校因足跡重疊進行預防性停課1天，東勢鄉東勢國小有名2學生與北港高中確診學生為同住家人，遭匡列居家隔離，學校採預防性停課1天；北港鎮建國國中有23名學生、北港農工有5位學生與北港高中確診學生搭同一輛交通車上學，匡列居家隔離，該兩所學校同採預防性停課1天。

二崙鄉油車國小，係因相鄰之油車郵局有員工確診，因地緣關係學生與家長均曾與郵局頻繁接觸，故採預防性停課一天。處長邱孝文表示，今日停課學校全面進行清消，校園及戶外活動之停課標準維持目前規範。

雲林縣衛生局表示，由於近期本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清之群聚事件，為強化社區監測，雲林縣配合辦理社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑診所共計10間：
斗六市：小幼苗小兒科診所
斗南鎮：小熊小兒科診所、宏佑診所
北港鎮：德豐診所
西螺鎮：長榮診所、茂杉診所
虎尾鎮：太安診所、偉哲內小兒科診所
麥寮鄉：台全診所、幼恩診所

呼籲民眾，家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等。為維護大眾健康，亦請民眾取得公費快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

▲雲林縣今日停課學校共7所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑診所共計10間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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