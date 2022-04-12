手掌捲入採蔗機　台大雲分院顯微重建救回大拇指

▲雲林張先生（左三）左手掌遭甘蔗機捲入重傷，今日現身記者會，感謝蘇鉉尊醫師與醫療團隊，救回手部功能。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林60歲的張先生今年初在職場工作時，不慎發生意外，左手掌遭甘蔗機捲入，造成張先生左手大姆指斷肢、第一掌骨骨折的嚴重傷害。張先生被救護車送至台大雲林分院急診救治，當晚經過5個小時開刀重建和後續數月的清創植皮手術，恢復順利的他今日現身記者會，感謝蘇鉉尊醫師與醫療團隊，救回手部功能。

記者會中，張先生致贈紅榜感謝台大醫院雲林分院醫療團隊，張先生說，發生的當下已記不清，僅記得放置甘蔗時手套遭機器捲入，當下呼天搶地喊救人，用盡全身力量將手拔出來，場內同仁協助將手指撿回，帶上救護車送醫，幸好靠醫生協助接回來，否則恐怕影響生計，現在好好復健，只想趕緊回到職場工作賺錢。

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▲雲林張先生左手掌工作中受重創，在台大雲林分院醫療團隊搶救下，救回手部功能，以恢復5成。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫院雲林分院整形外科醫師蘇鉉尊表示，手術過程是中度複雜的，要徹底地清創壞死的組織，然後找出可以使用的血管來重接，斷指斷掌需要顯微手術重新接合血管建立血液循環，使用高階顯微鏡放大倍率增加手術的成功率，並使用比頭髮還要細的線在顯微鏡下穿過血管做縫合手術。

▲台大醫院雲林分院整形外科醫師蘇鉉尊。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇鉉尊醫師指出大拇指佔手部功能50%，遇大拇指斷指患者我們一定盡全力治療，重接成功後患者可免於截肢，重回職場工作。一般手外科手術重建傷口癒合占5成，而5成要患者靠積極復健增加手指抓握和對掌功能，而我們是雲林南投唯一有顯微重建手術技術和儀器的醫院，能夠在第一時間重建血液循環，並進行難度最高的血管及神經接合。

▲雲林張先生左手掌遭甘蔗機捲入重傷，送醫搶救時大姆指已分離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，蘇鉉尊醫師於2020年8月到整形外科服務，曾到美國加州爾灣(Irvine)醫院進行整形外科臨床研究與美國紐約(MSKCC)癌症醫學中心臨床研究，對於急慢性困難傷口治療重建、外傷顏面骨折重建手術、顯微手術更是專精，本院整形外科還有林穎聖醫師、張惠琇醫師等三位皆醫術精湛，對每位患者都持有相同的熱忱。

▲雲林張先生左手掌遭甘蔗機捲入重傷，經過顯微手術於數小時內接回神經及血管，接回的大拇指完成血液循環並恢復血色。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃瑞仁院長表示，今年一月以來已成功救治5例斷指的案例。然而，術後照顧和長期復健又是漫長的工程，需要整個醫療團隊的投入治療。未來我們將進一步規劃成立肢體重建中心，希望透過骨科部、復健部的團隊合作，除了處理外傷性斷肢傷口癒合、蜂窩性組織炎和肢體缺損的治療，也需要安排義肢輔助，更可以無縫接軌長期照護、急性後期照護與出院準備服務。

▲雲林張先生左手掌遭甘蔗機捲入重傷，經過顯微手術於數小時內接回神經及血管，接回的大拇指完成血液循環並恢復血色，第一掌骨也順利接回。（圖／記者蔡佩旻攝）



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