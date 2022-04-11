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「2022北港燈會」勇奪國際金獎　超越台灣燈會

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2022北港燈會」再度榮獲國際設計大獎「Muse Design Awards金獎」，見證雲林是揚名國際的文化之都。北港燈會以不到400萬的預算，超越國家級台灣燈會，縣長張麗善表示，盼藉國際大獎的榮耀，讓世界看見雲林深厚的文化底蘊，期待未來雲林在國際觀光上更具競爭力。

MUSE Design Awards類別多元，雲林縣政府在繆思設計大獎-概念設計類別，是全台唯一拿下國際金獎的縣市政府。「2022北港燈會」展場設計與來自全世界245個國家地區、超過上萬件作品共同角逐，經過重重審核競比，最後拿下金獎獲得「繆思女神雕像獎盃」，讓「北港傳統工藝」融合現代燈藝躍身展現於國際舞台，展露台灣獨有藝文美學的鋒芒。

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲感受生命力的湧現、媽祖珠簾流淌北港，乘著柔和的祈願暖光種下希望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，今年為防疫疏散元宵節觀光人潮，將北港燈會策展範圍擴大至顏思齊圓環、巷弄燈區、義民廟等北港特色在地藝文展現，加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。感謝策展團隊與文化觀光處所有同仁的付出，並與大家分享獲獎喜悅。

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲相遇北港、相癒彼此，帶著溫暖的力量展開新旅程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「讓世界看見燈會原鄉在北港！」文化觀光處處長陳璧君表示，今年以「相癒北港，希望嫣然」作為策展主軸概念，水道頭園區主題圍繞「孕育」、「希望」、「生機」，回溯生命的源頭及生生不息的延續，共邀大家一起回到燈會故鄉北港，感受生命力的湧現、媽祖珠簾流淌北港，乘著柔和的祈願暖光種下希望，相遇北港、相癒彼此，帶著溫暖的力量展開新旅程。

處長陳璧君說，「北港燈會」不僅歷年之最，受到國際設計大獎肯定，更在張縣長帶領下，接連榮獲繆思設計大獎金獎榮耀，這份殊榮是屬於雲林全體縣民的，也讓雲林縣提升國際上的能見度，讓國際看到雲林、看到北港的觀光量能軟實力。

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港燈會加強光環境及藝術品量體設置、分散賞燈人流，讓遊客都能安心走訪魅力北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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