雨釀雲林二崙西瓜災損　農糧署：達到現金救助標準每公頃6萬

▲二崙果農向雲林縣府反應，霪雨影響導致著果率低，嚴重影響商品價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣濁水溪西瓜種植面積達574公頃，二崙鄉果農日前向雲林縣府反應，受3月霪雨影響導致著果率低，嚴重影響商品價值，盼農委會將西瓜列入災害救助項目，農糧署中區分署今（10）日指出，初步現勘災害逾2成，近期將公告列入災害救助，雖然西瓜傳災損，但不會影響整體產量。

農糧署中區分署長姚士源受訪表示，今年3月下旬霪雨影響，二崙鄉西瓜農反應，雨季導致結果率不佳，農糧署中區分署雲林辧事處及台南區農業改良場人員日前前往現勘。初步勘查確定二崙鄉西瓜達到現金救助標準，近期將公告，西瓜救助金額每公頃新台幣6萬元。姚士源說明，雖然二崙鄉西瓜有傳出災損，但是西瓜近日才進入開花期，預估不影響整體產量。

瓜農楊協勝說，今年1月中旬種植，3月進入開花期，預計4月底採收，在開花期碰到豪雨，導致花開不完全，結果率不佳損害7、8成，且今年人事成本、肥料漲價，摘種成本相對增加，現在又碰到災損很無奈。農業處代理處長蔡耿宇呼籲，其他鄉鎮如有災損情況，請到當地公所通報，縣府彙整轄內災損後，將邀請改良場所及農糧署組成勘災小組進行災情確認。

▲二崙果農向雲林縣府反應，霪雨影響導致著果率低，嚴重影響商品價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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