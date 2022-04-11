2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

▲曹爾元偕妻子（左三、二）出席2022桃園馬祖擺暝文化祭。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長久以來，為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園八德區，對連江縣大小選戰，有關鍵性影響。擬爭取國民黨提名參選連江縣長的現任地政局局長曹爾元，9日晚間專程從馬祖抵桃園出席2022桃園馬祖擺暝文化祭表示，擺暝是由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子，鄉親們將此宮廟文化活動在桃園落地生根，期眾神保佑，鄉親平安健康。

▲擺暝是由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子。（圖／擷取自王冠予臉書）

出席活動的桃園市長鄭文燦表示，桃園為馬祖人移居的大本營，人口多達5萬人。而擺暝為馬祖地區於農曆正月十五的民間習俗傳統祭典，是馬祖的文化大事，考量在台馬祖鄉親返鄉參與元宵節活動不易。有鑒於此，為一解馬祖鄉親思鄉之愁，亦為傳承推廣馬祖傳統民俗文化，今年特地首度於桃園八德辦理「2022桃園馬祖擺暝文化祭」，讓馬祖的鄉親在桃園有家的感覺，呈現出桃園族群共融發展的特色。

八德區長邱瑞朝指出，「擺暝」這個詞聽起來很神秘，其實是福州話，當地口語音近「北漫」。「擺」是陳列、擺放的意思，「暝」即是「夜晚」，意指在晚上擺設好供品祭神的儀式。今年2022桃園馬祖擺暝文化祭由在地馬祖團體-「桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會」辦理，活動內容的主軸展現的是馬祖人敬天謝神、人情濃厚的鄉里文化。

桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會理事長陳添信表示，活動自9日上午10點揭開序幕，由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子。會場展現馬祖傳統的供品及活動，晚上6點半，由鄭文燦市長主持點亮平安風燈，賜福人間，隨後食福宴正式開始，除了豐盛的菜餚，也有精彩的節目表演，穿插著以認識故鄉事物為內容的燈謎問答。