　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

▲2022桃園馬祖擺暝文化祭

▲曹爾元偕妻子（左三、二）出席2022桃園馬祖擺暝文化祭。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長久以來，為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園八德區，對連江縣大小選戰，有關鍵性影響。擬爭取國民黨提名參選連江縣長的現任地政局局長曹爾元，9日晚間專程從馬祖抵桃園出席2022桃園馬祖擺暝文化祭表示，擺暝是由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子，鄉親們將此宮廟文化活動在桃園落地生根，期眾神保佑，鄉親平安健康。

▲2022桃園馬祖擺暝文化祭

▲擺暝是由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子。（圖／擷取自王冠予臉書）

出席活動的桃園市長鄭文燦表示，桃園為馬祖人移居的大本營，人口多達5萬人。而擺暝為馬祖地區於農曆正月十五的民間習俗傳統祭典，是馬祖的文化大事，考量在台馬祖鄉親返鄉參與元宵節活動不易。有鑒於此，為一解馬祖鄉親思鄉之愁，亦為傳承推廣馬祖傳統民俗文化，今年特地首度於桃園八德辦理「2022桃園馬祖擺暝文化祭」，讓馬祖的鄉親在桃園有家的感覺，呈現出桃園族群共融發展的特色。

▲2022桃園馬祖擺暝文化祭

八德區長邱瑞朝指出，「擺暝」這個詞聽起來很神秘，其實是福州話，當地口語音近「北漫」。「擺」是陳列、擺放的意思，「暝」即是「夜晚」，意指在晚上擺設好供品祭神的儀式。今年2022桃園馬祖擺暝文化祭由在地馬祖團體-「桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會」辦理，活動內容的主軸展現的是馬祖人敬天謝神、人情濃厚的鄉里文化。

桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會理事長陳添信表示，活動自9日上午10點揭開序幕，由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子。會場展現馬祖傳統的供品及活動，晚上6點半，由鄭文燦市長主持點亮平安風燈，賜福人間，隨後食福宴正式開始，除了豐盛的菜餚，也有精彩的節目表演，穿插著以認識故鄉事物為內容的燈謎問答。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

「臺灣阿信」王施珍珍榮獲模範母親　侯友宜專程親赴道賀

雨釀雲林二崙西瓜災損　農糧署：達到現金救助標準每公頃6萬

新北「居家照護關懷中心」今試辦　侯友宜：提升健康照護量能

新北原住民族部落大學開學　侯友宜期勉文化在地永續流傳

2022全民運動會「雲林健美代表隊」選拔賽登場　5項目爭資格

新北三峽熊空橋護岸損壞　就地取材砌緩坡式整治修復

快訊／北港農工4學生與確診者足跡重疊　明日停課1天

「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁　幫王宣貿站台和掃街

部落青年圍火事務座談會　饒慶鈴赴巴布麓聽取意見

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

金世正《社內相親》完結「秒剪短髮」　揪TWICE志效出遊...粉絲激讚：好可愛！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

「臺灣阿信」王施珍珍榮獲模範母親　侯友宜專程親赴道賀

雨釀雲林二崙西瓜災損　農糧署：達到現金救助標準每公頃6萬

新北「居家照護關懷中心」今試辦　侯友宜：提升健康照護量能

新北原住民族部落大學開學　侯友宜期勉文化在地永續流傳

2022全民運動會「雲林健美代表隊」選拔賽登場　5項目爭資格

新北三峽熊空橋護岸損壞　就地取材砌緩坡式整治修復

快訊／北港農工4學生與確診者足跡重疊　明日停課1天

「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁　幫王宣貿站台和掃街

部落青年圍火事務座談會　饒慶鈴赴巴布麓聽取意見

孔劉打賭輸了竟耍賴還不惜下跪！　笑崔宇植「他只出一張嘴」

前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

台中議員助理確診！　施志昌9日才與賴清德等多人聚餐

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

威廉森「緊貼」灰熊一哥聊天　莫蘭特超狂搧鍋讓胖虎驚呆

林泓育陳俊秀傳承「鋒勝」精神　賽後圍圈圈升級

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」網一看笑炸

基輔旁躺1222具屍體　俄新任「殘暴將軍」要來了！他曝：更狠心

為何支持國民黨？　26歲正妹參選人吐心裡話

楊志龍相隔921天登板　眼眶含淚哽咽：這之間走了好久

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

北港農工生與確診足跡重疊　明停課

「雲林健美代表隊」選拔賽登場

雲林二崙西瓜災損　達救助標準

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

澎湖垃圾車火警　駕駛機警滅火

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

高嘉瑜、翁章梁幫王宣貿站台和掃街

鎮瀾宮媽祖天燈升空　5分鐘墜落信眾嚇壞

南橫「最後一哩路」即將有條件通車

王施珍珍榮獲模範母親　侯友宜專程親赴道賀

蔡英文總統居隔　林右昌經驗談：快變直播主

獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂相伴

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元出席

台南永康區崑山街民宅火警5人平安

更多熱門

相關新聞

2022連江縣長選戰　曹爾元獲桃園宗親力挺

2022連江縣長選戰　曹爾元獲桃園宗親力挺

2022連江縣(馬祖)縣長、縣議員選戰，因為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園，跨海來桃爭取鄉親選票，已成參選者共識。桃園新創會前理事長曹爾居因其現任連江縣的地政局長兄長曹爾元，宣布參選連江縣長，而利用農曆連假，向旅桃馬祖鄉親拜票，籲請支持有經驗又創新，讓馬祖更好、更有倫理文化特色的曹爾元2022當選連江縣長。

關鍵字：

2022桃園馬祖擺暝文化祭曹爾元曹爾居

讀者迴響

熱門新聞

小巨蛋里長下跪「Google被洗到剩1.2顆星」網力挺張惠妹！

志航基地士兵失蹤7天！警聽「大量蒼蠅振翅聲」找到遺體

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽救援舉動害慘他

《全明星》粿粿宣布懷孕！　寶寶「超萌暱稱」曝光

「醫師我好累…」他說完秒睡！3種倦怠有1情況快就醫

桃園車違停！長腿熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

每月給3萬含教育費　妻怨不夠丈夫氣炸

月薪破10萬又合法　工作有哪些

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

雷／男神奪《全明星3》最終MVP「收30萬金戒指」

北市曝12人確診足跡！

雷／《全明星3》總冠軍出爐！最後MVP「一人包下3座」被讚爆

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

眾量級家寧Andy「婚紗合照」曝光！緊靠勾手進場

更多

最夯影音

更多
崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面