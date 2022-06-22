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中英繪本《北海大英雄》　揭馬祖老兵軍旅生活：徒手挖坑裝炸藥

▲▼馬祖繪本《北海大英雄》即將出中英對照雙語版！。（圖／李問提供、翻攝自李問臉書）

▲《北海大英雄》描繪馬祖軍旅生活。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣黨部主委李問在2020立委選舉後持續蹲點馬祖，同時投入描寫馬祖軍旅生活的繪本《北海大英雄》翻譯，聯經出版社將於明（23日）出版《北海大英雄》中英對照版，除了作為英語教學使用，也讓更多國際友人有機會認識馬祖戰地文化，另外，本書也將推出電子書及有聲書中英文朗讀版。

《北海大英雄》是出版於2012年的經典繪本，描繪一群隨著部隊遷移到馬祖島上的士官兵，搬運石塊、挖鑿坑洞、鑽孔、填炸藥的場景，並由老士官長敘述當年開鑿坑道的往事，回憶如何在「榮譽」光冕加持下，從事徒手挖鑿安置炸藥等危險的任務，終於成就令人歎為觀止的鬼斧神工。

李問表示，《北海大英雄》介紹馬祖的戰地文化與軍事坑道，描繪當年的阿兵哥開鑿防禦工事的艱辛過程，時隔多年，也傳達和平與自由的可貴，感謝作者劉碧雲校長以生動而優美的文字，把馬祖戰地文化重要的歷史經驗介紹給下一代的孩子，也特別感謝連江縣政府文化處、及聯經出版社，協助這本中英對照繪本的問世。

李問說，2020年競選立委時，因緣際會在馬祖推動免費英語教學活動，開始自行翻譯馬祖繪本作為教材，很高興現在有機會出版成書。他強調，當年許多國家經歷冷戰對峙的情形，突顯馬祖的戰地文化屬於「世界級」的景點，相信許多國際友人都會對這本繪本感到有共鳴。

作者劉碧雲也在書中「作者的話」指出，過去在訪談老兵的過程中，了解當年挖坑道的艱辛與危險歷程，引發當初書寫的動機。她也提到，當年一群無名「英雄」披星戴月負重前行、無數人用生命戮力澆灌，才賜予這一片土地的美好恩澤；如今，努力拚搏的馬祖，正迎接和平幸福的下一代。

▲▼馬祖繪本《北海大英雄》即將出中英對照雙語版！。（圖／李問提供、翻攝自李問臉書）

▲作者劉碧雲（右）與譯者李問（左）合影。（圖／李問提供）

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