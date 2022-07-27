民進黨首度提名參選連江縣長？　李問：黨有需要不會怯戰

▲李問表示若黨需要不會怯戰。（圖／翻攝自李問臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022地方選舉，目前尚有新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等4縣市尚未提名，曾角逐2020立委的連江縣黨部主委李問今（27日）表示，如果民進黨需要他來出戰艱困選區，他絕對不會怯戰。若民進黨提名李問參選連江縣長，將刷新有史以來第一次在馬祖提名縣市首長的紀錄。

李問表示，連江縣黨部團隊平時即互相勉勵，在馬祖四鄉五島以熱忱和認真的態度服務鄉親，並宣揚價值理念，希望爭取更多馬祖鄉親的認同，為了年底的選舉，也已經為各層級選戰進行充分「備戰」。

李問表示，特別感謝馬祖鄉親朋友的支持，如果有機會為更多馬祖鄉親服務，他絕對不會推辭，如果民進黨需要我來出戰艱困選區，他也絕對不會怯戰，唯縣長提名權屬於中央，無論中央選舉對策委員會做出任何決定，他都會全力支持、做出相對應完整的選戰規畫，並尊重選對會的討論時程與建議。

李問補充，本屆選舉，民進黨史上第一次在馬祖提名議員、鄉代、村長等9位基層候選人，已為馬祖的民主創下新的里程碑。他強調，如果有機會獲得提名縣長，他希望和四鄉五島的團隊一起發揮團體戰效應，延續平時縣黨部的服務精神，以清新優質的選風，為馬祖提出好的政策與願景，中央及地方合作為馬祖鄉親爭取更多資源，並推廣「陽光馬祖，透明政府」的理念。