曹爾元辭職參選連江縣長　曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長

▲曹爾元(右三)於市議員宣布辭職參選連江縣長。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新創會前理事長曹爾居8日表示，其任職連江縣地政局長的二哥曹爾元，今天辭去職務，提出「創新改變、馬祖共好」競選主軸，將以負責任的態度，全力投入2022連江縣長選舉，為馬祖的未來努力。曹爾居說，馬祖人移居桃園的人口多達5萬人，他將和廣大支持者於桃園全力為兄長助選，贏得年底勝選。

曹爾居說，二哥曹爾元自大學畢業，返回馬祖任職農改場技術員迄縣府地政局長職務，42年的公職生涯，踏遍馬祖四鄉五島土地，參與基層農經建設規劃，投入水利開發，開啟多元觀光行銷，啟動社福及設立公托，長年投入馬祖的建設發展，對馬祖的熱愛、付出與信念，始終如一。

▲曹爾元(右三)辭職參選連江縣長，曹爾居(右二)桃園力攻鄉親票挺兄長。（圖／曹爾居提供）

面對這些年的疫情，曹爾居說，二哥爾元深刻瞭解鄉親的需求與期待，地方發展的盲點跟方向，因此將集眾智眾力突破現狀，以創新帶來改變，提升價值，永續發展，讓馬祖共好，於馬祖的交通、醫療和土地開發利用，提出下列看法：

(一)精進交通方面：空中部份，全力推動兩家進駐，爭取拓展更多航線，督促合理馬祖航線票價，以競爭擴大交通旅遊市場，提高更有尊嚴的服務品質。同時，海上航運採雙向夜航，大型貨輪定期停靠莒光，提升客貨運輸功能，達到馬祖共好，全民共享便捷目標。

(二)精進在醫療方面：與台灣教學醫院交流合作，提升醫療品質，現有台辦處創新升級為馬祖鄉親在台醫療服務辦公室，遇鄉親重大疾病緊急後送或重大事故時，專責提供安排，安頓，安心的一條龍服務。

(三)精進重現土地開發利用：當返還土地執行告一段落，馬祖土地未來該走向總體開發，區域重劃來創造並滿足地區發展的各種產業需求。首先鬆綁法令爭取保護區變更，規劃各鄉分區計劃用地，設立健康休閒專區，開發新社區，劃設工業土地，讓年青人有創業空間，讓遷居者有居住品質，讓投資者有擴大兩岸交流，產業市場的機會。更進一步，使馬祖島嶼有走向世界的島嶼建築美學，吸引國際的文化魅力，才能永續進步式的發展。

另外，針對莒光碼頭建設落後，曹爾元表示，西莒觀光不振感同深受，早日完成東西莒浮動碼頭、成立西莒遊客中心都是刻不容緩；同時要求東引酒廠獨立設廠。