　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

曹爾元辭職參選連江縣長　曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長

▲曹爾元辭職參選連江縣長，曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長。（圖／曹爾居提供）

▲曹爾元(右三)於市議員宣布辭職參選連江縣長。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新創會前理事長曹爾居8日表示，其任職連江縣地政局長的二哥曹爾元，今天辭去職務，提出「創新改變、馬祖共好」競選主軸，將以負責任的態度，全力投入2022連江縣長選舉，為馬祖的未來努力。曹爾居說，馬祖人移居桃園的人口多達5萬人，他將和廣大支持者於桃園全力為兄長助選，贏得年底勝選。

▲曹爾元辭職參選連江縣長，曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長。（圖／曹爾居提供）

曹爾居說，二哥曹爾元自大學畢業，返回馬祖任職農改場技術員迄縣府地政局長職務，42年的公職生涯，踏遍馬祖四鄉五島土地，參與基層農經建設規劃，投入水利開發，開啟多元觀光行銷，啟動社福及設立公托，長年投入馬祖的建設發展，對馬祖的熱愛、付出與信念，始終如一。

▲曹爾元辭職參選連江縣長，曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長。（圖／曹爾居提供）

▲曹爾元(右三)辭職參選連江縣長，曹爾居(右二)桃園力攻鄉親票挺兄長。（圖／曹爾居提供）

面對這些年的疫情，曹爾居說，二哥爾元深刻瞭解鄉親的需求與期待，地方發展的盲點跟方向，因此將集眾智眾力突破現狀，以創新帶來改變，提升價值，永續發展，讓馬祖共好，於馬祖的交通、醫療和土地開發利用，提出下列看法：

(一)精進交通方面：空中部份，全力推動兩家進駐，爭取拓展更多航線，督促合理馬祖航線票價，以競爭擴大交通旅遊市場，提高更有尊嚴的服務品質。同時，海上航運採雙向夜航，大型貨輪定期停靠莒光，提升客貨運輸功能，達到馬祖共好，全民共享便捷目標。

(二)精進在醫療方面：與台灣教學醫院交流合作，提升醫療品質，現有台辦處創新升級為馬祖鄉親在台醫療服務辦公室，遇鄉親重大疾病緊急後送或重大事故時，專責提供安排，安頓，安心的一條龍服務。

(三)精進重現土地開發利用：當返還土地執行告一段落，馬祖土地未來該走向總體開發，區域重劃來創造並滿足地區發展的各種產業需求。首先鬆綁法令爭取保護區變更，規劃各鄉分區計劃用地，設立健康休閒專區，開發新社區，劃設工業土地，讓年青人有創業空間，讓遷居者有居住品質，讓投資者有擴大兩岸交流，產業市場的機會。更進一步，使馬祖島嶼有走向世界的島嶼建築美學，吸引國際的文化魅力，才能永續進步式的發展。

另外，針對莒光碼頭建設落後，曹爾元表示，西莒觀光不振感同深受，早日完成東西莒浮動碼頭、成立西莒遊客中心都是刻不容緩；同時要求東引酒廠獨立設廠。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
指揮中心曝「長新冠」少見約百例　醫問號：光我門診就幾十個
2法鬥送寵物旅館熱衰亡　業者將犬屍「當垃圾扔水溝」
傘兵帶女人進軍營「公然啪啪」　數十人圍觀！荒淫影片外流慘了
莫德納「新版疫苗」要來了！對Omicron抗體提升8倍
醫示警：168斷食法「6種人不適合」
她40年前被封「台灣第一美人」！卻淡出演藝圈
她路見「穴吹集團」想歪　網起底超狂背景！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曹爾元辭職參選連江縣長　曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長

基隆國門展區文化中心光雕　《海境》光影聚合搶先開箱

新北好茶春季包種茶評鑑　坪林第四代茶農李傳清奪特等獎

南投+1705！日薪7500找無照服員　衛生局籲非必要勿到院看診

快訊／梅雨轟炸！中橫路樹倒塌躺路中　雙向封閉交管

桃園推動農民四大福利措施　農民職災保險投保率六都第一

桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

台南議會成選舉戰場　經發局長遭黑函攻擊將提吿自清

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

日搞怪男COS間諜家家酒　連續浮誇表情完妝帥爆！

曹爾元辭職參選連江縣長　曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長

基隆國門展區文化中心光雕　《海境》光影聚合搶先開箱

新北好茶春季包種茶評鑑　坪林第四代茶農李傳清奪特等獎

南投+1705！日薪7500找無照服員　衛生局籲非必要勿到院看診

快訊／梅雨轟炸！中橫路樹倒塌躺路中　雙向封閉交管

桃園推動農民四大福利措施　農民職災保險投保率六都第一

桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

台南議會成選舉戰場　經發局長遭黑函攻擊將提吿自清

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

群創「低碳轉型」拚綠色製造　設大數據平台、啟動產線減碳

全球限量5台！Zagato「復古超跑」正式發表　動力可選海王V6引擎

團體旅遊、住宿…通通有補助　桃園率先推出五大觀光振興方案

曹爾元辭職參選連江縣長　曹爾居桃園力攻鄉親票挺兄長

馬修麥康納站上白宮！21分鐘談槍案　為「一雙綠鞋」氣哭搥桌

2022桃園超萌熱氣球登場　帶你進入侏羅紀公園探索恐龍的世界

台籃最狂！　PLG季後賽4戰YT觀看次數破「276萬」

李昇基把「1.3億建物」登記在李多寅名下！　網瘋猜結婚…公司避談

林義傑涉案稱「被查水表」　律師2關鍵分析：扯政治真的有病

1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中鏢

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

分手站哨見前女友約男！基隆首跟騷告誡

即／中橫路樹被雨炸斷　雙向封閉

台南安平運河出現男浮屍

南投+1705　日薪7500找無照服員

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

蘇貞昌視察台大金山分院　承諾補助

挺部桃和聖保祿醫護　桃園市議員號召捐贈

男子燒廢馬達污染空品危害健康

基隆城博會B展區6/10登場　5展覽3市集2光雕看展

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

台南議會成選舉戰場　經發局長將提吿自清

更多熱門

相關新聞

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元出席

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元出席

長久以來，為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園八德區，對連江縣大小選戰，有關鍵性影響。擬爭取國民黨提名參選連江縣長的現任地政局局長曹爾元，9日晚間專程從馬祖抵桃園出席2022桃園馬祖擺暝文化祭表示，擺暝是由來自各地的各馬祖宮廟共享人神團圓的日子，鄉親們將此宮廟文化活動在桃園落地生根，期眾神保佑，鄉親平安健康。

2022連江縣長選戰　曹爾元獲桃園宗親力挺

2022連江縣長選戰　曹爾元獲桃園宗親力挺

關鍵字：

曹爾元2022連江縣長曹爾居桃園馬祖鄉親票

讀者迴響

熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

今天雨最猛！16縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面