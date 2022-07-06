2022連江縣長選戰　曹爾元：推動「馬祖文化」讓家園偉大！

▲曹爾元穿著印上「文化，可以讓家園偉大！」的T恤，格外醒目。（圖／曹爾居提供）



記者楊淑媛／桃園報導

辭職宣布參選2022連江縣長的前縣府地政局長曹爾元，日前專程由馬祖來桃園，出席演出《馬祖心情記事V－重返前線1979》音樂劇的桃園展演中心，於現身會場時，特別穿著印上「文化，可以讓家園偉大！」的T恤，格外醒目。曹爾元4日於臉書發文，提出若當選連江縣長，將致力推動「馬祖文化」的5大政見，引發關注。

曹爾元指出，馬祖人對看戲一直有濃厚的情感，兩岸剛開放時，當時曹爾忠立委邀請福州閩劇團來馬公演，造成轟動，介壽堂擠得水洩不通，一解老一輩的鄉親濃醇的鄉愁。繼而雲臺樂府成立，開啟了馬祖人自彈自唱的傳統戲曲演唱，近年文化處推出馬祖的心情故事系列，以現代音樂話劇方式表現，演員儘可能選用在地人，也仍帶入以馬祖語言做為元素，精彩萬分，不僅演活了自己，也演活了歷史的故事，展現了新的表演藝術。

▲曹爾元(左三)到桃園展演中心觀看《重返前線1979》音樂劇。（圖／曹爾居提供）



相對台灣閩南文化而言，曹爾元說：我們的語言、風俗民情、宗教信仰等迵然不同；就兩岸福州來說，雖然同屬閩東文化，但我們因50年來受閩南影響鉅深，因此又溶解成了新的人文，加之軍管文化的參和，生活中積累出了「馬祖文化」。

文化當然不會停滯。馬祖在戰地開放後，新住民開始遷入。不同族群，如台灣的、越南的、台灣原住民、大陸不同省份的……等，隨著環境的變遷，產生了新與舊、及內外部的匯流，未來要更加深文化的包容、多元的交流融合，堆疊出一個新的文化網絡層。

曹爾元也提出未來致力推動「馬祖文化」的看法，分別有：

(1)、重視新住民的融合，舉辦「閩南日」、「東南亞日」等活動，吸納兼容於各自的文化根脈，讓族群文化共融成為新典範。

(2)、兩岸現狀需要更緊密的促進文化交流活動，透過文化感染力，相互對話與理解，謀求兩岸共好。

(3)、數十處的軍方閒置營區須保存、創造力的活化、完整性的營管多頭併進，加強導入Z世代的創意，形成環島繁星亮點，岬岸建築景觀。

(4)、擴大青少年及早前期參與各項文化活動的構想、策展、製作過程，讓年輕人在參與過程中，更加接觸了解這塊土地上的文化資產，更有自信的能夠與世界接軌對話。

(5)、補助加強民宿、餐廳等文旅意象，媒合融入馬祖文藝作品，讓民宿不只是旅宿，更像小型藝文展間，形成文化穿透力，提升旅遊的加質感。也要讓文藝活動與生活美學貼進社區沁入個人。

1979年，美國和中華民國斷交，金馬「單打雙不打」時期結束。「重返前線1979」戰地馬祖音樂戲劇，1日晚間於桃園展演中心演出，引用了阮義忠攝影家的作品，演活了馬祖軍民可歌可泣的故事，連結了上一代與這代人的情感關係。