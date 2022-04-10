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大陸 大陸焦點 特派現場

上海大叔沒雞蛋吃怒了！違反封城令出門罵志願者：你們是犯罪

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種病毒席捲上海，封城進入第13天，物資供應問題仍未完全解決。一名市民近日到家樓下，與志願者因「沒雞蛋缺營養」發生爭執，怒罵「你們是犯罪！」，引發熱議。

▲▼ 上海市民吃不到雞蛋被罵不體諒 。（圖／翻攝自星視頻）

▲上海一名大叔與志願者發生爭執 。（圖／翻攝自星視頻）

據《星視頻》報導，影片顯示，一名大叔到家樓下向志願者表示，希望能買到雞蛋，不然缺乏基本的營養。戴著眼鏡的年輕志願者無奈批其是「何不食肉糜」。大叔則怒回，「沒營養是應該的了？是對的了？」

該志願者強調，要先解決溫飽，保證每家每戶都有飯吃。大叔聽後立刻回說，「（要雞蛋）是最基本要求…你們是犯罪！吃飯都解決不了，你們是犯罪！」另外一名志願者也加入爭執，說「現在家裡沒有鍋碗瓢盆、沒有菜沒有米的很多。」

雙方依舊爭執不下，最後當地民警前來調解，向想要吃雞蛋的大叔說，「可以帶你單獨去隔離，可以保證營養。」

此事在網路掀起熱議，不少人指責該名大叔，「上海人就這德性？」、「餓死你就好了，有能耐去找警察找政府」、「沒有美式咖啡，差評」、「奇葩真多」。

不過也有許多人力挺大叔，「要點雞蛋吃，要求高嗎，現在居民連雞蛋都沒吃，責任在誰？」、「沒毛病，這是基本需求」、「不知道評論區為什麼罵要雞蛋的人，當有一天你我關在家裡連個雞蛋都沒有呢？」。

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