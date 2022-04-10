台南+18例　黃偉哲呼籲家長踴躍施打疫苗保護家中學童

▲台南市10日新增18例，其中有幾例是學生，台南市長黃偉哲呼籲家長及阿公阿嬤要儘快進行疫苗接種，才能保護年幼的孩子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市10日新增18例，其中有幾例是學生，台南市政府針對有確診案例的學校及班級會做好停課不停學的規劃，另外，因為12歲以下兒童尚無法施打疫苗，台南市長黃偉哲呼籲家長及阿公阿嬤要儘快進行疫苗接種，才能保護年幼的孩子。

黃偉哲市長指出，台南市10日新增18例，其中有幾例是學生，台南市政府針對有確診案例的學校及班級會做好停課不停學的規劃，另外因為12歲以下兒童尚無法施打疫苗，呼籲家長及阿公阿嬤要儘快進行疫苗接種，才能保護年幼的孩子。

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黃偉哲說，相信全台灣大家都是沒有人願意去染疫的，但是我們對自己的健康，也要對家人的健康有一定程度的責任，所以很希望大人，尤其面對家中有年幼的12歲以下的孩子，沒有接種過疫苗的孩子，可能大人要多注意，該打疫苗就是要打好打滿，現在都已經65歲以上打一劑500塊了，這個當然不是為了錢，不是為了贈品去打疫苗，為了自己的健康以及家人的健康。

黃偉哲指出，所以家中有年長者還沒有打第3劑疫苗的，由於這個疫苗的保護力，前兩劑疫苗的保護力已經下降，所以請大家趕快敦促家中年長者來去打疫苗，那如果自己是爸爸媽媽還是希望說自己趕快去打一下疫苗，如果還沒有打的話。

黃偉哲表示，對於補習班的部分，因為剛剛提到補習班大家不一定都是沙丁魚，至少摩肩擦踵，一個教室動輒6、70個人、8、90人，甚至上百人，那樣的補習班，那今天是一個美語補習班，有外籍老師傳播給孩子，還有文理補習班、考試升學的、考國家考試的這類的補習班，其實每個教室都有很多人了，所以只差別在於成年人可能都已經打過疫苗了，但是不管有沒有打過疫苗，還是要多注意多小心。

所以對於補習班的老師打疫苗的指引，接下來教育局會來去跟衛生局討論怎麼樣做，那至於學校的部分，也會對於學校的停班停課相關的規定，一方面配合中央，一方面對於防疫的落實，我們一定要強化落實。

台南市10日新增18名COVID-19本土個案，分別為高雄市雅閣會館相關接觸者案27098、27099、27100；台南市9日公布曾前往花蓮奧斯卡音樂餐廳案26526的相關接觸者27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291；安南區10多歲男性個案27107；台北市個案26407相關接觸者案27108、27109、27110、27111、27112、27113，以及台南市於8日公布的個案25976、25977、26151相關接觸者27521。

案27098、27099、27100分別為北區30多歲男性、未滿10歲女性、50多歲女性，案27098、27099本月5日接觸高雄市個案25872，三人中有兩人分別於8日出現症狀後確診。

案27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291皆為永康區未滿12歲學童，因4月6日接觸台南市個案26526被匡列為居家隔離者、7日至9日間陸續出現發燒、全身倦怠、痠痛症狀，安排至醫院採檢PCR後陽性確診。

安南區10多歲男性個案27107於8日出現發燒症狀、至醫院快篩陽性後採檢PCR陽性確診，可傳染期間活動範圍包含安定區納骨堂、麥當勞台南海佃店、安南區府城豆漿大王、北區空氣基因彈翻健身育樂中心等地。

將軍區個案27108、27109、27110、27111、27112、27113於4月1日接觸台北市個案26407，六人於4月5日至7日陸續出現發燒、咳嗽、嘔吐、喉嚨痛、流鼻水等症狀，被匡列為台北市個案26407的接觸者而安排居家隔離及採檢後陽性確診。

案27521為台南市8日公布的個案25976、25977、26151花蓮旅遊同行者，3日晚間9時許與前述3名個案一同於花蓮奧斯卡音樂餐廳內用，5日開始喉嚨痛，被匡列為居家隔離者後安排採檢確診。

衛生局長許以霖提醒，近期國內每日皆有百例以上確診病例，建議市民應減少社交活動及跨縣市移動，也應儘速完整接種COVID-19疫苗與追加劑；台南市府也將邀集相關局處及醫療院所共同規劃COVID-19個案關懷服務中心，建立居家照護相關機制。