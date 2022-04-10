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年輕人為何願意披上國民黨戰袍？　正妹議員擬參選人揭入黨關鍵

▲▼新北市議員擬參選人蔡畹鎣。（圖／翻攝蔡畹鎣臉書）

▲新北市議員擬參選人蔡畹鎣。（圖／翻攝蔡畹鎣臉書）

記者皮心瑀／新北報導

有「新北學姊」之稱的前新北市政府副發言人蔡畹鎣，有意爭取國民黨大新店區議員參選人資格。蔡畹鎣表示，自參選以來，常被年齡相仿的青年問到為什麼是國民黨？「我相信即使在這麼低迷的時刻，國民黨以民為本的理念，以及願意改變的信念，還是值得我們為此奮戰」。

蔡畹鎣說，國民黨現在最缺乏的就是青年的支持，古板、守舊⋯是大家對這個黨的印象，但前幾天在黨中央舉辦的 藍海戰鬥營中，她看見的，是一群有抱負、有理想，更有使命感的年輕人，願意披上藍色戰袍為地方而戰，為的是讓生活環境更好、讓這片土地更好，更重要的，要讓大家看見國民黨正在改變。

蔡畹鎣表示，大家都在說國民黨不團結、搞分裂，但這些所謂的「派系」在我的認知裡，就是多元的意見與聲音，年輕的、年長的，政黨裡有不一樣的意見本來就很正常，這才會有好的交流、好的碰撞。戰鬥營中，除了優秀前輩們經驗的傳承外，也聽見很多年輕夥伴對這次選舉的看法與意見，有很多規定、傳統需要改變，年輕人站出來，是要帶入新的觀念與角度，努力讓黨年輕起來。

蔡畹鎣強調，相信現在的選民是理性的，對事不對人，更不對黨，只要是對的，沒有不支持的理由。她參選到現在，秉持的理念很簡單，努力為地方發聲、做事，能做的我絕對努力做，不能做的也會說清楚、講明白。「我們代表中國國民黨，將會用行動展現黨的價值，讓大家看見我們沒有極限的戰力。」

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