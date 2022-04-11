為何支持國民黨？　26歲正妹參選人吐心裡話

▲國民黨新北市議員參選人蔡畹鎣。（圖／Facebook／蔡畹鎣）

記者徐政璿／台北報導

國民黨連吞2016、2020年兩場總統大選敗選，黨內也一步一步走向改革之路。新北前副發言人、大新店區議員參選人蔡畹鎣（26歲）10日透過臉書闡述為何支持國民黨的原因，她表示，黨內有多元的意見與聲音，而且這個黨正在改變。

蔡畹鎣表示，「為什麼是國民黨？」這句話是她參選以來，最常被跟年齡相仿的年輕人們問到的問題，同時也聽見很多人期望國民黨改變。

蔡畹鎣指出，國民黨現在最缺乏的就是青年的支持，古板、守舊，是大家對這個黨的印象，但前幾天在黨中央舉辦的藍海戰鬥營中，她看見的是一群有抱負、理想、使命感的年輕人，願意披上藍色戰袍為地方而戰，為的是讓生活環境更好、讓這片土地更好，更重要的，要讓大家看見國民黨正在改變。

蔡畹鎣表示，大家都在說國民黨不團結、搞分裂，但這些所謂的「派系」在她的認知裡，就是多元的意見與聲音，年輕的、年長的，政黨裡有不一樣的意見本來就很正常，這才會有好的交流、好的碰撞。

在戰鬥營中，蔡畹鎣說，除了優秀前輩們經驗的傳承外，也聽見很多年輕夥伴對這次選舉的看法與意見，有很多規定、傳統需要改變，年輕人站出來，是要帶入新的觀念與角度，努力讓黨年輕起來。

蔡畹鎣也表示，相信現在的選民是理性的，對事不對人，更不對黨，只要是對的，沒有不支持的理由，「我參選到現在，秉持的理念很簡單，努力為地方發聲、做事，能做的我絕對努力做，不能做的也會說清楚、講明白。」

最後，蔡畹鎣說，相信即使在這麼低迷的時刻，國民黨以民為本的理念，以及願意改變的信念，還是值得我們為此奮戰，「我們代表中國國民黨，將會用行動展現黨的價值，讓大家看見我們沒有極限的戰力。」

因應年底九合一選舉，國民黨推出「藍海計畫」-青年議員聯合輔選專案，將舉辦「藍海戰鬥營」，集結代表國民黨投入年底選戰的青年新人，透過電梯簡報、議題課程與實戰經驗傳承等安排，提升參選優勢，並藉由共同受訓與交流經驗，打造聯合競選聲勢。

國民黨於4月7日、4月15日，分別在台北市國家政策研究基金會與高雄市黨部舉辦「藍海戰鬥營」，採一日課程，各開放50人報名。課程內容包括國民黨政策主張、城市議題與美學設計等議題課程、資深及青年議員分享選區經驗以及預算分配、募款、跑期、競選節奏等實戰課程，最後也會安排議員參選人彼此交流以及與黨務主管的座談，期望藉由經驗的交流與理念的傳承，讓這群將代表國民黨出征的新世代，面對選戰更有全力衝刺、贏得勝選的信心。