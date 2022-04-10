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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一通電話掀藍營桃市首長之亂　陳學聖嘆當年一路被放生、競總都踏不進去

▲針對桃園市立委參選人趙正宇提告，陳學聖11日說，「就讓事實說明白」吧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前國民黨立委陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，對於藍營桃市人選的茶壺風暴，也曾參選桃園市長的陳學聖感嘆，自己當年扛起責任，卻同樣受到地方勢力制肘，連競選總部都不讓我踏進去，一路被放生。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

對此，陳學聖表示，很多人都不太記得2018桃園市長選舉，「國民黨當時是用初選，推派我出來選舉的！但因地方整合未成，最後還是輸了！」

陳學聖回憶，原本2018桃園是規劃吳志揚再次參選市長，但他放棄了，因此經過有意參選者的協調，決定用初選推出候選人，「這局本來並不是我人生的規劃，但身為桃園最資深的立委，面對鄭文燦勤走、多補助的高滿意度超難門檻，我不能迴避自己的責任。」

陳學聖指出，所以自己同意參加初選，並表示成功不必在我，只要初選誰最強，就支持誰，「這些話語、場景，對照現在，大家一定有幾分熟悉吧！」

當時初選結果出爐，陳學聖第一，魯明哲第二，楊麗環第三，陳學聖表示，魯明哲沒意見，反而是楊麗環立刻說初選不公，堅持參選到底，「之後就是變成第一名的我，到選前最後一刻，一直在求見第三名，即令透過各方人士安排，都見不到楊麗環，最後當然就是所謂的整合失敗。」

對於2018選戰，陳學聖表示，這場仗本就不好打，再加上整合辛苦，自己就一路被「放生」，不僅黨中央補助是「0」，總部主委人選原已答應，也可一夕間反悔，讓我主委懸缺，「地方一些要角更讓我吃盡苦頭，不僅不聯合競選，連競選總部都不讓我踏進去，還同黨的。更不用說總部成立時，陪候選人大進場的竟然是鄭文燦。」

陳學聖質疑，照理自己是初選第一名，應該大家一起同心來幫，怎麼變成我四處在「求」大家來幫，「最後還說我不努力，一度要從花蓮迎來傅崑萁『換腎（聖）』！感慨吧！我原是義無反顧、滿腔熱血選擇承擔的，怎麽反過來變成我是最弱、四處懇求的乞憐者？」

對於「弱棒」說法，陳學聖指出，自己已四屆立委，「在2016政治大海嘯中，桃園六席立委瞬間變為兩席，我是少數能倖存者，我相信我有一定的實力。」

陳學聖指出，一場市長選舉，讓自己深深體會到地方政治的高複雜度，而且各地環境不同，要如何因地制宜，推出公約數最大的候選人，這不是靠一招服眾，一試定江山的。這需要很多的磨合，很多的忍辱，才有所謂的整合成功。

陳學聖形容，這場選戰像是在逆風中，垂直90度攀崖，「我們雖然輸了，但是我們從未放棄過希望！謝謝曾經投票過給我們自己的407234桃園鄉親！真的是一張票，一世情！繼續加油！」

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