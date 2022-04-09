國民黨稱「美國議長裴洛西訪台沒幫助」　民進黨：把外交當兒戲

▲眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）原計畫訪問台灣。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi） 原預定10日訪台，而國民黨雖在推特上表示歡迎，但其國際部主任黃介正接受中國媒體訪問時分析，她訪台沒幫助。對此，民進黨發言人謝佩芬8日表示，這根本大玩兩面手法，把外交當兒戲。

裴洛西原本10日計畫訪問台灣，但因其確診而被迫改期，而國民黨雖然透過推特表示歡迎，但黃介正接受中國官方媒體訪問時則分析，她的來訪對於台灣國防安全沒有實質幫助。

對此，綠營涉外幕僚表示，國民黨的行為，讓人不禁感嘆，國民黨是不是人格分裂，一邊說歡迎，卻又一邊説對台無實質幫助，大玩兩面手法，國民黨主席朱立倫過往自詡黨內親美派到底是真的還是假的。

該幕僚也說，日前國民黨才宣布黃介正將出任國民黨駐美代表，黃介正也說對美工作「全方位展開」，現在卻對美國重要的政要、眾議院議長裴洛西訪台，說出對台無實質幫助的話，這無疑對美方來說，對國民黨與朱立倫的信任大打折扣。

謝佩芬則表示，其實國民黨對美國友台政要不乏酸言酸語，例如共和黨籍的美國川普總統執政時期，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）「是瘦肉精老闆」；美國聯合國駐使克拉芙特（Kelly Craft）預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。

謝佩芬指出，在民主黨籍的美國總統拜登上台後，派遣其摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）率領訪問團訪台，國民黨立委吳斯懷卻表示，他「合理的質疑，他們是否為美國軍火商來當說客？」顯見無論美國是哪一黨執政，國民黨都對美國抱持質疑、甚至敵對的態度，甚至越來越強烈。

謝佩芬強調，台灣外交處境艱難，近年來國際聲援台灣力量增強，更應珍惜為台挺身而出的國際友人，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外，國民黨對裴洛西來訪一事產生有如人格分裂的矛盾發言、大玩兩面手法，令人遺憾。