民進黨急推國務機要費除罪　國民黨：趁疫情幫陳水扁脫罪

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對立法院民進黨團總召柯建銘要在本會期推動國務機要費除罪化修法，國民黨文傳會副主委林家興今日質疑，當前總統陳水扁召開記者會揭露國務機要費贊助、犒賞部分民進黨政治人物的資料與明細，柯建銘隨即宣示處理國務機要費除罪化，是要趁疫情爆發時幫陳水扁解套？

國務機要費為中華民國總統府因應執行業務需要，並核定國務機密相關案件所需之費用。林家興表示，國務機要費除罪化爭議仍多，絕非柯建銘一句「歷史共業」就成為當前必須趕著處理的優先議案，請民進黨切勿泛政治化、因人設事。

林家興指出，去年4月立法院財政委員會曾針對攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案舉行公聽會，當時學者專家正反意見不一，尤其歷屆總統僅陳水扁有國務機要費涉法問題，明顯是為了個案修法，不具有普遍的適用性，此爭議點毫無共識，也難以說服社會大眾。

林家興表示，當前疫情仍嚴峻，柯建銘身為執政黨的大黨鞭，應該多關注防疫作為、振興疫後經濟、解決人民迫切的民生需求等議案或修法工作，不應該在全民共同抗疫之際，還在進行「政治護短」等情事，意圖幫陳水扁脫罪。