快訊／新北在宅照護何時上路？　侯友宜給答案

記者皮心瑀／新北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增431例本土病例，已經連續兩天超過400例，也是序10天個案破百，分布18縣市，當中仍以新北最多有143例。針對在宅照護，市長侯友宜表示，其中生活照顧面已經跟大家報告，隨時可以啟動，11日會報告醫療照顧面，報告完就會開始試營運，會跟中央再核對，預計下禮拜做辦理。

有關今新增的143例，新北市衛生局也公布公共場所足跡，涵蓋錢櫃、好樂迪、星光大道等3家KTV，以及撞球館、保齡球館、電影院、金山老街等27處足跡。

▲新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供）

新北市府10日率全國之先試辦居家照護計畫，並將原「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，於今日試運行。新北的居家照護防疫包內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等。

經發局也推出「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店及家樂福線上購物平台新北專屬優惠資訊，以及全市配送之新北市場電商服務平台，將相關資訊單納入關懷箱；讓民眾居家照護期間，能夠安心線上購物，生活需求不斷貨。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）