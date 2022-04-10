4縣市變色！本月爆2716例「確診分布圖」曝光...本島全淪陷

▲今年已累計3860例本土病例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今（10）日本土新增431例個案，分布於18縣市，其中又以新北市143例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，現在共有7縣市顏色最深，今年累計均破百，而值得注意的是，今天一共有4縣市的顏色深了一階，其中加深至深咖啡（破百）的縣市為105例的花蓮縣。

今天新增的431例本土病例，分布於基隆市28例、台北市67例、新北市143例、桃園市45例、新竹縣13例、新竹市7例、苗栗縣2例、台中市8例、南投縣2例、雲林縣3例、嘉義縣2例、嘉義市6例、台南市20例、高雄市26例、屏東縣31例、宜蘭縣14例、花蓮縣13例、台東縣1例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月10日統計至今，北部疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。

深咖啡色縣市（>100人）有7：

基隆市409例

台北市494例

新北市1113例

桃園市723例

新竹縣155例

高雄市457例

花蓮縣105例（今變色）

次深褐色縣市（51至99人）有3：

台南市72例

屏東縣53例（今變色）

宜蘭縣68例

橘色縣市（10至50人）有8：

新竹市49例

苗栗縣21例

台中市39例

彰化縣22例

雲林縣15例

嘉義縣27例

嘉義市12例（今變色）

台東縣20例

淡橙色縣市（1至9人）有2

南投縣2例（今變色）

金門縣4例

值得一提的是，南投縣至昨（9）日均是0確診，今天卻傳出確診的消息。對此，南投縣衛生局表示，當地新增的2例個案是一對中年夫妻，丈夫3月29日與新竹確診個案（案24474）有接觸，本月初接獲衛生局通知後，就於家中隔離未出門；妻子則在2日到過草屯人本自然餐廳、南投酒廠。

此外，根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。

4月本土病例統計（截至今日共2716例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例