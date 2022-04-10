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快訊／高雄24處「玩樂足跡」曝！漢神、World Gym、威尼斯酒店

記者許宥孺／高雄報導

高雄市10日再增26例本土病例，其中新增的12例與娛樂場所群聚有關，截至今(10日)已有16間八大場所出現確診者，自娛樂圈傳播鏈爆發至今，6天已累計141人染疫。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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今日疫情狀況，隔離期間陰轉陽有5例，案25698衍生確診個案1例、案26395衍生確診個案3例，此外，案27388家庭群聚有5例。陳其邁指出，26395全家有花東旅遊史，懷疑在花東旅遊感染，這部分仍在釐清。27388是一位小朋友，因上呼吸道症狀就醫，醫師很機警給予快篩，進一步採檢出陽性反應。

▲▼0410高雄疫情。（圖／高雄市政府）

▲雅閣今天增2例、金芭黎增3例，屏東天上人間6例、威尼斯會館1例。（圖／高雄市政府）

八大娛樂場所部分佔12例。雅閣今天增2例、金芭黎增3例，娛樂圈群聚有收斂狀況；其他娛樂場所相關則有7例，包括屏東天上人間小吃部衍生確診6人、威尼斯精緻會館衍生確診1人。市長陳其邁表示，這起群聚已經擴大至消費者與同住家人，流行波段已擴大至第三波。

高市府召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，包括茶六燒肉堂高雄博愛店、漢神百貨、中安黃昏市場、威尼斯精緻會館、World Gym高雄寶成店及高雄文衡店等24處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於23日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

▼0410足跡。（圖／高雄市政府）

▼0410足跡。（圖／高雄市政府）

▼0410足跡。（圖／高雄市政府）

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