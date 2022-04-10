這支部隊「把狗訓得很好」　蔡英文昔視察大讚丟毛巾給鼓勵

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在疫情肆虐期間，藝人范瑋琪一度因口罩議題，痛斥行政院長蘇貞昌是「狗官」，近來台北市長柯文哲也痛斥黨內同志「管好你的狗」，掀起話題。事實上，狗不僅是人類好夥伴，更是我國憲兵部隊重要戰力，不僅設有真正的「狗官」執行緝毒、偵爆任務，總統蔡英文過去赴憲兵視察時，也大讚訓練成效，還當場丟毛巾來鼓勵完成任務的緝毒犬。

在2020年初，源自中國武漢的新冠肺炎在全球肆虐，當時藝人范瑋琪一度因口罩議題，痛斥行政院長蘇貞昌是「狗官」；而近來柯文哲兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚。

儘管「狗」時常被拿來當成辱罵他人的用詞，但事實上，狗不僅是人類忠實夥伴，更是我國憲兵部隊重要戰力，士林憲兵隊在2020年編成「「緝毒犬分組」，目前共計3隻緝毒犬，同年7月份，台中、高雄與花蓮憲兵隊也都編成小組，每隻緝毒犬都有官銜，是名副其實的「狗官」。

總統蔡英文當時也曾赴憲兵指揮部視察，除了督導快反連的訓練成效外，也視察緝毒犬訓練的成果；而緝毒犬在演訓過程中，完成任務後，蔡英文還現場丟毛巾，以此為鼓勵。

蔡英文表示，憲兵的形象是國家的門面，每年國慶，憲兵「快反連」的操演，都受到國內外觀禮貴賓的喝采，而作為軍伍之師 、也具有司法警察身分的憲兵，還需要協助打擊犯罪、查緝毒品，真的是國軍各軍種的表率。

蔡英文說，她到憲兵指揮部視導，憲兵弟兄姊妹們的紀律、士氣，以及憲兵「緝毒犬分組」查緝毒品的效率，都讓她印象深刻。

當時有趣的是，每一隻緝毒犬都會穿上特製的紅色鞋子，照片釋出之後，在外界引發討論。據悉，這是為了不要讓緝毒犬在偵蒐過程中，抓壞事證，因此才會讓牠們都穿上鞋子來執行任務。

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文視導憲兵指揮部。（圖／記者林敬旻攝）