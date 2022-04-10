LIVE／新北今新增143例本土　侯友宜最新說明

今（10）日本土新增431例個案，分布於18縣市，其中又以新北市143例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，現在共有7縣市顏色最深，今年累計均破百，而值得注意的是，今天一共有4縣市的顏色深了一階，其中加深至深咖啡（破百）的縣市為105例的花蓮縣。