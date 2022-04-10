LIVE／新北今新增143例本土　侯友宜最新說明

記者杜冠霖／新北報導
中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增554例COVID-19確定病例，分別為431例本土個案及123例境外移入，本土案例已經連續兩天超過400例；其中，新北市新增143例，為全國最多。新北市長侯友宜下午3點舉行記者會，說明最新防疫進展。《東森新媒體ETtoday》全程直播。
▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）
指揮中心表示，今日新增之431例本土病例，為209例男性、219例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於3月30日至4月10日，其中包含237為無症狀感染。個案分佈為新北市143例、臺北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例、高雄市26例、臺南市20例、宜蘭縣14例、新竹縣及花蓮縣各13例、臺中市8例、新竹市7例、嘉義市6例、雲林縣3例、苗栗縣、南投縣及嘉義縣各2例、臺東縣1例。相關疫情調查持續進行中。
指揮中心統計，截至目前國內累計7,361,864例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,334,278例排除)，其中27,410例確診，分別為8,777例境外移入，18,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計145例移除為空號。(案26259本土確定病例經後續檢驗陰性，故改列空號)。
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