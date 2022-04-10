快訊／極樂高雄再+12！老司機害家人染疫　16家娛樂場所淪陷　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市10日再增26例，其中12例仍與娛樂場所群聚相關，截至今(10日)已有16間八大場所出現確診者，自娛樂圈傳播鏈爆發至今，6天已累計141人染疫。

▲金芭黎舞廳新增3例、雅閣會館新增2例，娛樂場所有收斂狀況。（圖／高雄市政府）

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高雄市今新增26例，八大娛樂場所部分就佔了12例。在4家主要娛樂場所群聚部分，雅閣今天增2例、金芭黎增3例，娛樂圈群聚有收斂狀況；其他娛樂場所相關則有7例，包括屏東天上人間小吃部衍生確診6人、威尼斯精緻會館衍生確診1人。市長陳其邁表示，這起群聚已經擴大至消費者與同住家人，流行波段已擴大至第三波。

▲高雄市10日新增26例本土個案。（圖／高雄市政府）

今日疫情狀況，隔離期間陰轉陽有5例，案25698衍生確診個案1例、案26395衍生確診個案3例，此外，案27388家庭群聚有5例。

陳其邁指出，26395全家有花東旅遊史，懷疑在花東旅遊造成感染，這部分仍在釐清。衛生局簡任技正潘炤穎則說，26395來自於春假花東旅遊行程造成家庭感染，透過學校上課後，在課後班群聚衍生4案，其中一案匡列篩出陰性，12-18小時後出現症狀變陽性。

27388是一位小朋友，因上呼吸道症狀就醫，醫師很機警給予快篩，進一步採檢出陽性反應，一家五口都確診，目前還在釐清感染源。

陳其邁表示，目前針對娛樂場所等高風險區域，將持續擴大採檢，而全體員工於15日起必須持PCR陰性證明才能上班，截至9日有76%到檢率。

針對部分場域有足跡或有確診者，陳其邁強調，希望不管是流動員工或顧客都能夠接受篩檢，「既然有風險，不要只是裝不知道」，假如同住家人或親友因為沒有排除風險染疫，是大家不樂意的。陳其邁也舉例，假如案23388在3月30日疫調能如實通報，其實也不會衍生這些群聚，「真的要拜託大家，現階段以防疫為主」。

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