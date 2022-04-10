快訊／竹市+7　足跡曝：巨城SOGO、好市多、新橋韓式燒肉入列

▲新竹市新日新增7例確診，衛生局說明相關案情。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布新竹市新增7名確診個案，案27091、案27092、案27093、案27094、案27276、案27516、案27517，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。同時衛生局也公布相關足跡，包含巨城誠品、Sogo樂高、豪泰客運、新橋韓式烤肉以及好市多。

新竹市衛生局表示，案27091為未滿2歲男童，與案26389（4月8日之個案，未滿5歲男童）受同一個保母案27517（40多歲女性）照顧，受匡列、PCR採檢陽性確診。

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衛生局說明，案27091共匡列7名家人進行採檢及居家隔離；案27517則於居隔期間出現肌肉痠痛、喉嚨癢、發燒等症狀，PCR採檢陽性確診。

▲衛生局說明7例確診案情。



案27092為30多歲男性、案27093為30多歲女性，兩人為夫妻，4月3日曾與案26390（4月8日之個案，30多歲女性）一同於外縣市友人家聚餐，因此受匡列，兩人PCR採檢陽性確診，共匡列同住家人7人、公司員工8人進行採檢及居家隔離。

案27094為30多歲男性，與案26142（4月8日之個案，20多歲男性）同行至花蓮旅遊，足跡與花蓮案25446重疊，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列人數確認中。

案27276為40多歲女性，為案25251（4月6日之個案，關東國小學生）的母親，案25251確診後即由案27276陪同於醫院照顧。因昨日出現發燒及咳嗽症狀，經PCR採檢陽性確診，因其可傳染期皆在醫院，無匡列接觸者。

衛生局表示，案27516為20多歲男性，為外縣市案26073匡列對象，居隔第二天出現發燒、喉嚨癢、嗅覺異常等症狀，PCR採檢陽性確診。

▲竹市今日新增5處足跡。

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