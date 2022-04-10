這款男友！為討新女友歡心　偷娃娃機店兌幣機讓她去買毒

▲陸姓男子拿砂輪機破壞兌幣機行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市鳳山區一名陸姓男子（40歲）10多天前認識新女友，因女友有吸毒惡習，為了討她的歡心，他8日凌晨竟跑到一家娃娃機店，破壞店裡的兌幣機，偷走2萬多元，警方獲報後根據監視器以車追人，在6小時內就逮到陸男，陸男也坦承一部份錢已經讓女友去買毒品了，全案在訊後依法送辦。

高雄市鳳山區大明路、武慶二路上的一家娃娃機店，8日凌晨遭一名男子，以砂輪機破壞兌幣機，竊取機台內現金，店家清查發現損失了2萬多元，隨即向警方報案。

▲連姓女友（中）也一併被送辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新甲所員警獲報後，立即調閱監視器展開追查，並循線鎖定陸姓男子涉嫌重大，並根據他騎的機車車牌，短短6小時就將陸男逮捕到案，陸男見到警察上門也嚇了一跳，但還是乖乖就逮。

陸姓竊嫌起初相當不配合，對贓款的流向含糊其詞，最後才承認，10幾天認識一個連姓女友（44歲），但她有吸毒習慣，自己也沒什麼錢，所以才出此下策，而偷來的錢也已經拿給連姓女友，警方後續也在連女住處查獲毒品和花剩的贓款，全案在警詢後將兩人分別以竊盜及毒品危害防制條例送辦，並進一步追查毒品來源。