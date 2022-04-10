柴山秘境太誘人　高雄3女大生玩嗨了...遇漲潮受困礁岩

▲高雄女大生受困柴山秘境獲救。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄柴山秘境景色誘人，成為網紅IG、臉書打卡熱點。高雄市4名科大女學生，昨（9）日下午前往中山大學海科院附近的柴山秘境阿朗壹等處遊玩，眾人拍照戲水玩得開心，卻忽略了潮汐的變化，等發現時海水已漲潮，其中2人失聯、1人受困礁岩，另1人急忙通報求救，海巡署、警、消人員立即出動救援，在晚間順利救出3人，所幸都僅有輕微擦傷，沒有大礙，只是飽受驚嚇。

▲高雄女大生受困柴山秘境獲救。（圖／記者陳宏瑞攝）

海巡署第七巡防區指揮部昨天晚間6時許，接獲李姓民眾118報案，稱其同行3名友人於中山大學海科院附近，因海水漲潮受困礁岩及失聯急需救援，海巡接獲通報後立即啟動緊急應變機制，趕往救援。

海巡、警、消人員到場後，天色已經相當黑暗，在照明燈光協助下，經過半小時的搜尋終於發現受困在礁岩上的民眾，並利用退潮時機成功救援返回岸邊，經初步檢查僅輕微擦傷，沒有大礙。

▲柴山秘境阿朗壹風景迷人但暗藏危機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

第七巡防區指揮部提醒，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路的推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因未經開發，相關安全設施尚未完善，沿岸多處有崩塌、落石危機，稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，民眾需特別小心。