長髮女緊貼跟蹤！高雄「柺杖爺爺」不敢回頭加速衝警局：有阿飄

記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

高雄旗津一名60多歲的老翁日前晚間杵著拐杖外出散步，經過昏暗處後發現後方疑似有人緊貼跟隨，用眼睛餘光瞄到是長髮的物體，由於害怕而不敢回頭確認是人是鬼，便加速趕到旗津分駐所求救。員警出面才發現，原來是30歲的王姓女子為了好玩才跟著老翁玩「同步左腳右腳」的遊戲。

老翁7日晚間吃飽飯後，獨自杵著拐杖外出散步健身，走到旗津區中洲三路比較昏暗的地方時，發現後方疑似有人跟隨，透過餘光發現是一名長髮女子；沒想到，老翁注意到這名長髮女靠他的距離越來越近，還跟隨一段距離，嚇得加快腳步，逃到明亮處回頭察看，卻又發現女子還在身後。

▲▼王女緊跟老翁後方。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



由於女子的行為詭異又明顯，老翁擔心只有他能看見，立刻到旗津分駐所求助。警方獲報後立刻踏出警局察看，發現30歲的王女就坐在外面等待，詢問才知道王女單純看到老翁經過家門前，覺得「好玩」才跟隨，並大玩「同步左腳右腳」的遊戲，絕對沒有惡意。

老翁得知真相後鬆了一口氣，唸了王女兩句就不計較離開。警方也告誡王女，無故跟追他人除了有違反社會秩序維護法的嫌疑之外，6月1日「跟蹤騷擾防制法」實施後也會觸法，嚇得王女馬上跟員警道歉離開。

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