瓦斯罐扔垃圾袋！垃圾車開到一半失火　駕駛機警通通倒掉

記者陳洋／澎湖報導

澎湖二級離島七美鄉公所垃圾車，今天下午清運垃圾途中突然冒出濃煙，幸虧駕駛處置得當，立即停車缷下整車垃圾，並在消防車抵達前以滅火器撲滅火勢，讓垃圾車免遭火吻。

▲七美鄉公所垃圾車，今天下午清運垃圾途中突然冒出濃煙 。（圖／記者陳洋翻攝）

七美消防分隊是在今天下午5點15分左右接獲民眾報案，指稱南港村31號七美製冰廠前，一部正在收運垃圾的垃圾車冒出陣陣白煙，正當隊員著裝時，垃圾車駕駛又致電分隊已自行處理完畢，不過消防隊員仍出動消防車至現場察看狀況，在確認已無火煙狀況後返隊待命。



▲清運出的垃圾不斷竄出陣陣白煙。（圖／記者陳洋翻攝）

▲垃圾車司機發現後馬上停車缷下整車的垃圾 。（圖／記者陳洋翻攝）

目擊民眾表示，他看到垃圾車後方收運垃圾的位置不斷竄出陣陣白煙，所幸垃圾車司機發現後得早也很機警，處置得當，馬上停車缷下整車的垃圾，並用滅火器在火勢尚未延燒前，予以撲滅。



據了解，七美鄉現有兩部壓縮式垃圾車，每部價值約2~300萬元，下午發生冒煙火警的垃圾車，是由擔任七美義消的邵霖總負責開車，因此在發生火警時，邵霖總才能在第一時間做出快速且正確的反應處置。

▲研判懷疑民眾將用完的小瓦斯罐及殺蟲劑的罐子，丟到垃圾桶裡 。（圖／記者陳洋翻攝）

至於起火原因，初步研判懷疑民眾將用完的小瓦斯罐及殺蟲劑的罐子，丟到垃圾桶裡，工作人員不知情下操作機器攪進去爆炸起火，確切原因則有待進一步鑑識釐清。