雲林+3！韓國瑜創辦的維多利亞學校　2生染疫預防性停課10天

▲私立維多利亞雙語中小學消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心公布全國新增本土384例，其中雲林縣新增3例本土確診個案「案26255（北港鎮）、案26256（虎尾鎮）、案26257（虎尾鎮）」其中2名是學生。校園停課狀況，斗六市維多利亞雙語中小學預防性停課10天，斗六家商進修部、崙背國中、東明國中預防性停課至4月8日。

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▲雲林縣新增3例本土確診個案「案26255（北港鎮）、案26256（虎尾鎮）、案26257（虎尾鎮）」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，案26255為本國籍50多歲女性，平時居住在北港鎮，是日前公布案25350女士官同住家人，4月6日匡列為居家隔離採檢陰性，4月7日有發燒症狀，由衛生所防疫人員安排119救護車載送前往採檢，4月7日採檢PCR結果陽性，即安排於醫院隔離治療。

案26256為未滿10歲女童、案26257為10多歲女學生兩人是姐妹，平時於斗六市學校上學，連假期間曾返回新北市母親娘家探親、與親友同桌用餐，除案26257在5日當天曾出現喉嚨癢外，2人並無其他症狀。因外公7日傳出確診(案25858)，經家人自行開車前往醫院採檢後，結果呈陽性，目前已在醫院隔離治療。

因有學生陸續確診，雲林縣新增校園預防性停課 措施：

基於保護全校師生健康之考量，雲林縣4月8日新增校園預防性停課有維多利亞雙語中小學、揚子中學預防性停課10天至4月17日，另古坑國中、斗六家商進修部、崙背國中、東明國中預防性停課至4月8日，並進行校園總清消，再視疫情進行滾動調整，並請各校落實體溫量測、訪客實名制及校內環境清消相關防疫措施。

▲私立維多利亞雙語中小學消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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