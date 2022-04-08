跟進高雄台中　王鴻薇提議：北市打房稅收10億應補貼青年租金

▲租屋。（圖／記者鄺郁庭攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院3月底推出300億元中央擴大租金補貼專案，台北市議員王鴻薇8日表示，台北市的高房價、高租金已經讓年青人口流失，建議北市應將囤房、打房等税收，專款做為青年租金補貼財源，加碼青年租金補貼政策。

王鴻薇透過臉書表示，台北居大不易，北市青年「脫北者」，今年台北市三月人口公布，預計人口掉到250萬以下，其中高房價高租金在讓年青人住不下去，絕對是主要原因。

王鴻薇據此提案，應將囤房、打房等税收轉為青年租金補貼財源，增加青年租金補貼政策，對症下藥，專款專用，預計每年有將近十億可以投入，緩解台北市青年及弱勢租屋壓力。

王鴻薇指出，台北市過去調高囤房稅後，每年光是囤房稅就有近10億收入，去年台北市房屋稅徵收自治條例實施後，統計111年2月底止，約增加0.25億元，這些錢都應該想辦法落實居住正義，補助青年租金。

王鴻薇呼籲，目前高雄、台中都有相關修法方向，台北市應該積極跟進，房價飆升帶動租金大漲，進而造成少子女化問題，以及人口大量流失，市府在考量居住正義，絕對應該包括租房族，專款投入於青年及弱勢租屋補貼，才能減輕租屋族資金負擔，降低租稅轉嫁對弱勢房客的衝擊。

▲台北市議員王鴻薇提議，北市打房的稅收應補貼青年租金。（圖／翻攝王鴻薇臉書）