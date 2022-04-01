「柯文哲忙拔樁」林鶴明秀證據　批國民黨不重視基層還幻想藍白合

▲陳永德與柯文哲搭肩高歌，同場合也邀蔣萬安上台致詞。（合成圖／翻攝自林鶴明臉書、王鴻薇臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長林鶴明日前暗指國民黨北市議員陳永德倒戈，變成「友柯挺珊」，但被國民黨議員王鴻薇秀照片打臉，王更說陳永德致詞時公開力挺國民黨立委蔣萬安。不過，林鶴明1日透過臉書表示，台北市長柯文哲已在拔樁，國民黨還有人在幻想藍白合，他的重點是國民黨不重視資深議員的反應，並曝陳自宣布可能不連任，議會辦公室「跟開花店一樣」，批評國民黨不重視基層及人才。

林鶴明今天透過臉書直言，「王鴻薇議員不要生氣氣，我可從來沒說陳永德議員倒戈，但是柯文哲想要拔樁可是擺在眼前，國民黨要當作沒看到，我只能祝福國民黨」。

林鶴明細數過去在台北市政府經驗說，陳永德是七連霸的國民黨資深市議員，在議會詢答時，質詢的市政題目不會太多意識形態的口水，都是專業的市政議題，例如柯文哲剛上任時公務員離職率高，陳永德在議會質詢時提出清楚的公務人員離職數字，著實讓市府很難回應。

林鶴明說，他上篇發文，提的是國民黨不重視資深的陳永德對於選舉提名的反應，「我當然知道陳永德議員不但邀請柯文哲也邀請蔣萬安，人家這麽資深的議員當然知道怎麼安排貴賓好嗎？」他的重點在於，相較於柯文哲、黃珊珊對於陳永德是否連任的關心，國民黨全黨上下有誰認真去關心陳永德了？國民黨中央知道陳永德議會辦公室因為他宣布可能不連任，有多少里長送花給他嗎？跟開花店一樣好嗎！

林鶴明表示，若他是市長候選人，像陳永德這種資深的七屆議員若不連任，一定親自拜託他繼續為民服務，不然也要爭取他加入競選團隊，這才是重視基層和人才的表現，「國民黨不重視人才，民進黨可不是這麼回事好嗎！國民黨不去檢討自己，還只會來罵別人認知作戰，這樣下去你們輸掉台北市也真的是剛好而已」。