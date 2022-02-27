60元變120！木柵動物園票價翻倍　王鴻薇：選兒童節漲是懲罰家長？

▲台北市立動物園門票喊漲 。（圖／台北市立動物園提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市立動物園入園門票喊漲，將從新台幣60元翻倍為120元，台北市民則是維持原本票價，也是20多年首度調漲。對此，北市議員王鴻薇批評，一次漲就是翻倍，未免也太誇張，「台北市動物園每年吸引上百萬遊客，很多都是家長們帶著小孩去玩，市府選在兒童節前大漲價，是在懲罰這些家長嗎？」

台北市立動物園門票20多年來維持全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，遊客列車則是5元，調漲之後門票價格將翻倍變成120元、優待票60元，另新增「台北市民票」，台北市民只需支付60元。教育局副局長陳素慧表示，調漲門票的草案會公告14天，民眾可向動物園反映意見，送法務局審查、待市政會議通過就實施，時間點預估今年3、4月間。

王鴻薇批評，民生物價飛漲，薪水卻沒漲，很多民眾都已經在大喊吃不消，而台北市政府竟然選在此時要調漲動物園門票，一漲就是漲1倍！台北市動物園價格雖偏低，「但已行之多年，為何挑在物價飛漲之際湊熱鬧？」

王鴻薇指出，動物園的票價不是不能檢討微調，但一次漲就是翻倍，未免也太誇張，北台灣除了私立的六福村動物園，只有台北市動物園具規模，我不覺得台北市動物園是台北市一市的動物園，也要考慮附近縣市民眾的可接近性。

王鴻薇指出，比較亞洲動物園如日韓，雖然價格比台北市高，但如果比較國民所得，調到120仍相對偏高。日本東京的上野動物園成人票600日圓（約新台幣145元）；南韓的首爾動物園5000韓元（約新台幣117元）。

王鴻薇表示，台北市動物園每年吸引上百萬遊客，很多都是家長們帶著小孩去玩，「市府選在兒童節前大漲價，是在懲罰這些家長嗎？」

王鴻薇批評，前不久市府拋出要調漲停車費，也是一口氣從上限60調到2.5倍的150，在物價齊漲的時刻，市府研擬漲價不該動輒就是翻倍，要多考慮民眾的感受，不要讓人感覺政府帶頭搶錢。