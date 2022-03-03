全台大停電！王鴻薇：蘇貞昌、王美花應下台　「讓總統沒面子！」

▲全台停電導致交通大亂。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台電3日上午傳出供電系統網絡大規模故障，導致全台大停電。對此，北市議員王鴻薇批評，無預警大跳電，搞得全台不寧，連總統府預告與美國前國務卿的會面直播都緊急喊卡，「行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花應該下台，因為停電，這幾天把總統蔡英文的臉丟光了。」

對於3日全台大停電原因，經濟部長王美花上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

王鴻薇指出，蔡政府執政以來，停電跳電已經成為生活新常態。1日蔡英文總統會見工商界，當場侃侃而談不缺電，結果下午就來個竹科大停電，蔡英文談話如同「放X」。

王鴻薇表示，今天來個無預警大跳電，搞得全台不寧，連總統府預告與美國前國務卿的會面直播，因為民眾灌爆蔡英文臉書，硬生生在前一刻緊急喊卡，「王美花和蘇貞昌如此不給總統面子，停電讓大內宣，大外宣雙雙破功，還要戀棧嗎？」

王鴻薇也列出蘇貞昌和王美花任內跳電、停電事件簿：

2021年年台電二個月內出現三次重大事故，影響超過562萬戶，台電賠償金額高達5.8億元。

2021年5月13日及5月17日大停電。

2021年7月27日跳機2022年3月1日竹科跳電。

2022年3月3日全台大停電，損失還在估算。

王鴻薇表示，四年前815大停電出包，一次停電時任經濟部部長李世光，以及隨後中油公司董事長陳金德都當天請辭下台，「但王美花還繼續戀棧權位，竟然還跟陳吉仲一起被點名，成為英系屬意的縣市長參選人選，豈不天大笑話。」