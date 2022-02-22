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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菲律賓不承認我國疫苗證明　王鴻薇批外交部：最大假新聞來源

▲國民黨文傳會副主委批外交部是假新聞來源▼ 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇批外交部是假新聞來源 。（點圖可放大／翻攝王鴻薇臉書）

政治中心／台北報導

外交部日前指出只要持有我國認可的「國際預防接種證明書」，入境菲律賓免隔離，卻有台商持疫苗證明赴菲後出現仍須隔離的現象，意外掀起菲國不承認我國民眾接種疫苗的「小黃卡」風波。對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇22日批評外交部就是最大假新聞來源，她表示，當其他國家人民都可以入菲免隔離，我駐菲代表處未與菲國檢疫局、衛生部等部門接洽，解決疫苗證書的認證問題，如此次等待遇是要國人情何以堪？

王鴻薇在臉書發文指出，由於菲律賓已開放邊境，日前外交部也表示國人完整接種疫苗者入境菲國免隔離。卻沒想到台商實際入境時，發現菲律賓並不承認台灣的國際預防接種證明書，更因此需要自費隔離，外交部竟散佈如此錯誤資訊影響國人權益。

王鴻薇表示，根據台商向媒體投訴，駐菲律賓代表處在台商群組說小黃卡有被承認，還說外交部網站也聲明有完整接種疫苗的入境無須隔離。外交部申明已經悄悄撤下，除了向菲律賓表達抗議外，代表處是否有所失職？完全沒有下文。當其他國家人民都可以入菲免隔離，我駐菲代表處未與菲國檢疫局、衛生部等部門接洽，解決疫苗證書的認證問題，如此次等待遇是要國人情何以堪？

▲▼我國現用國際預防接種證明書。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲我國現用國際預防接種證明書。（點圖可放大／中央疫情指揮中心提供）

對此，外交部22日也出面解釋，由於菲律賓入境檢疫規定經常依據當地疫情隨時調整，此外也曾發生菲國機場檢疫局（BOQ）官員未能正確解讀相關規定，導致曾有國人持我國衛生福利部核發的「國際預防接種證明書」（簡稱「黃皮書」）入境時受阻。

對於入境規定，外交部表示，我國駐菲律賓代表處已經向菲國政府嚴正說明，我國衛福部是依據「國際衛生條例」（IHR）相關規定核發黃皮書，並且已經獲得國際社會普遍接受，因此促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。

外交部指出，菲國政府主管機關重視我方要求，並且表示菲方正規劃採認我國數位疫苗證明，如果台菲兩國相互承認對方核發的數位疫苗證明，應可有效避免菲國機場第一線防疫人員不正確解讀防疫規定，我方關切的事項也能獲得即時解決。

外交部也提醒，目前我國完整接種疫苗旅客如果有意前往菲國，仍須出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館，建議近期有意前往菲律賓的國人，可事先查閱外交部領事事務局網站，以獲得最新的資訊。
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