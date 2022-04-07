學生與確診者接觸...校園急清消　雲林4校今緊急停課

▲雲林縣今日新增確診者2人，其中1人為高中生，教育處長邱孝文說明，基於保護全校親師生健康之考量，今日有4間校園預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（7）日公布縣內確診者2人，其中1人為高中生，教育處說明，基於保護全校親師生健康之考量，今日有4所校園預防性停課，古坑國中、揚子中學、土庫商工(1班)及維多利亞國小，預防性停課1至3天，並進行校園總清消，視疫情進行滾動調整，並請各校落實體溫量測、訪客實名制及相關防疫措施。

教育處長邱孝文表示，揚子中學因為有一位學生經過PCR篩檢呈陽性，所以學校今天公布全校停課一天；土庫商工因有一名學生接觸到PCR陽性的個案遭匡列居家隔離，所以該班級停課一天；古坑國中因有多名學生有接觸到PCR陽性個案，所以今日也是停課一天；私立維多利亞小學因有2位學生接觸到快篩陽性親屬，校方為確保師生健康考量，今、明2天採預防性停課。

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▲揚子中學校園消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱孝文呼籲，目前因應疫情發展狀況，所有的國中、國小除了操場開放之外，學校室內空間及設施設備均禁止開放，另外也暫停校外教學及畢業旅行和跨縣市校外教學。

▲雲林縣政今日有4所校園預防性停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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